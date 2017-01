Atletico-Präsident: Griezmann bleibt

Donnerstag, 19.01.2017

"Ich weiß nicht, inwiefern das Interesse von Manchester United Form annehmen wird", sagte Cerezo in der TV-Show Minuto#0. "Ich kann nur sagen, dass Griezmann noch für lange Zeit ein Spieler von Atletico sein wird", fügte er an.

Englische Medien hatten zuletzt berichtet, dass sich Griezmann in fortgeschrittenen Gesprächen mit Manchester United befinde. Demnach seien die Red Devils bereit, die Ausstiegsklausel für den Stürmer-Star in Höhe von 100 Millionen Euro an Atletico zu überweisen.

Auch Manchester City und der FC Chelsea werden mit Griezmann in Verbindung gebracht, der in der aktuellen Saison in 25 Pflichtspielen bisher zwölf Tore für die Colchoneros erzielte. Sein Vertrag bei Atletico läuft noch bis 2021.

Antoine Griezmann im Steckbrief