City-Rehabilitation im Spitzenspiel?

Donnerstag, 19.01.2017

FC Liverpool - Swansea City (Sa., 13.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Sechs Spiele am Stück sind die Reds nun in der Liga ungeschlagen. Da aber in drei Partien die Punkte geteilt wurden, ist der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea bereits auf sieben Zähler angewachsen. Mit Swansea kommt der kriselnde Tabellenletzte an die Anfield Road. Ein Erfolg ist also Pflicht.

Bereits am Mittwoch hatte das Team von Jürgen Klopp eine Pflichtaufgabe zu erledigen und mit einem 1:0 im Wiederholungsspiel des FA Cup bei Plymouth Argyle wurde diese auch mehr oder weniger souverän erledigt.

Der deutsche Trainer rotierte dabei wieder fleißig durch, weswegen er von den englischen Medien harsch angegangen wurde. "Ich wäre ein Idiot, wenn ich das nicht getan hätte", verteidigte Klopp seine Maßnahme mit dem Hintergrund, dass die Reds nun vier Spiele in elf Tagen absolvieren müssen. Das Comeback von Phillipe Coutinho in der Startelf war dagegen ein Lichtblick.

Auf einen solchen hofft auch der Ex-Co-Trainer des FC Bayern, Paul Clement, der seine ersten beiden Spiele als Trainer der Schwäne deutlich verloren hatte. Darum schlugen die Waliser nun auch schon mehrmals auf dem Transfermarkt zu. Für Luciano Narsingh (Eindhoven), Tom Carroll (Tottenham) und Martin Olsson (Norwich) wurden insgesamt 14,4 Millionen Euro in die Hand genommen.

Stoke City - Manchester United (Sa., 16 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Stolperstein Stoke: In den vergangenen beiden Saisons setzte es für die Red Devils Pleiten bei den Potters. Und auch dieses Jahr will das Team von Marc Hughes dem Rekordchamp ein Bein stellen. Vor allem Peter Crouch ist mit drei Toren in ebenso vielen Spielen gut drauf und trug seinen Teil zu Siegen über Watford und Sunderland bei.

ENG Premier League, 22. Spieltag

Durch seine Serie steht der einstige englische Nationalspieler vor einem Jubiläum. Bei 99 Toren in der Premier League steht Crouch aktuell. Sollte es gegen United klappen, würde der Stürmer sogar wiedermal seinen legendären Robot-Torjubel präsentieren: "Die Leute sagen, dass ich das tun sollte. Mal schauen, vielleicht packe ich ihn tatsächlich wieder aus."

Die Red Devils wollen dies natürlich verhindern und endlich die internationalen Plätze stürmen, nachdem sie nun schon seit dem 11. Spieltag auf Platz sechs verharren. Eine Serie von wettbewerbsübergreifend neun Siegen am Stück wurde zuletzt vom FC Liverpool gestoppt, als erst Zlatan Ibrahimovic kurz vor Schluss die drohende Niederlage abwendete. So ist Mourinhos Team seit 16 Spielen ungeschlagen.

Die Voraussetzungen, dass die Serie fortgeführt wird, sind derweil gut. Die Red Devils haben keine Verletzungssorgen zu beklagen, nur Eric Bailly weilt mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup of Nations.

West Bromwich Albion - AFC Sunderland (Sa., 16 Uhr)

FC Middlesbrough - West Ham United (Sa., 16 Uhr)

AFC Bournemoth - FC Watford (Sa., 16 Uhr)

Crystal Palace - FC Everton (Sa., 16 Uhr)

Manchester City - Tottenham Hotspur (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt im Etihad - und das unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Gastgeber haben nach der peinlichen 0:4-Pleite beim FC Everton einiges wiedergutzumachen. Allerdings: Zehn Punkte Rückstand auf die Blues machen es dem Team von Pep Guardiola nicht leichter, wenn man noch einmal ins Titelrennen eingreifen will.

Der Katalane gestand dies auch während der Woche bereits ein: "Ja, zehn sind viele Punkte", konstatierte der Trainer auf die Frage, ob der Rückstand zur Spitze zu groß sei. Daher setzt er neue Ziele: "Der zweite Platz ist nur drei Punkte entfernt."

Eine Baustelle, die Pep höchstpersönlich aufmachte, ist die des Torhüters. Während Joe Hart vom Hof gejagt wurde, patzte Guardiolas Wunsch-Keeper Claudio Bravo gleich mehrfach. Entsprechend empfahl Ex-City-Torhüter Andy Dibble dem Chilenen bereits, psychologische Hilfe anzunehmen: "Guardiola muss mit ihm und seinem Torwarttrainer sprechen und einen Schlachtplan entwickeln, er muss ihm in dieser schwierigen Phase helfen. Ein Sportpsychologe könnte eine Lösung sein."

Ganz anders ist die Gefühlslage an der White Hart Lane. Zwar stehen die Spurs nur drei Punkte vor den Citizens, doch die Tendenz zeigt klar nach oben. Das Selbstbewusstsein ist riesig, wie auch Harry Kane zuletzt im Gespräch mit SPOX demonstrierte: "Der Sieg gegen Chelsea hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben und wir wissen jetzt, dass wir jedes Team in der Liga schlagen können."

Aktuell sind es bereits sechs Spiele in Serie mit der vollen Punkteausbeute. Geht es nach Kane, soll sich dies auch nicht so schnell ändern: "Wir müssen fokussiert bleiben, das gute Gefühl mitnehmen und weiter Siege einfahren." Noch beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea sieben Zähler.

FC Southampton - Leicester City (So., 13 Uhr)

FC Arsenal - FC Burnley (So., 15.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Mit Burnley kommt das schlechteste Auswärtsteam der Liga ins Emirates. In neun Auftritten erzielten die Wein-Roten mickrige drei Törchen. Nur im Old Trafford konnte Burnley punkten, als man sich ein torloses Remis ermauerte.

Die Voraussetzungen sind also alles andere als optimal. In sechs der letzten sieben Partien im Norden Londons mussten die Gäste aus der Grafschaft Lancaster mit leeren Händen zurückkehren. Aber: Auch bei Manchester City verkaufte sich Burnley bei der 1:2-Niederlage sehr ordentlich.

Dort war aber noch nicht Joey Barton an Bord. Die englische Skandalnudel traf bei seinem ersten Einsatz gegen Southampton per Freistoß und meldete sich so mit einem Paukenschlag in der Premier League zurück, nachdem er zuvor in Schottland bei den Glasgow Rangers suspendiert worden war.

Sogar in vier Spielen am Stück knipste Olivier Giroud. Der Franzose ist nach einem holprigen Saisonstart mit einigen Verletzungen in Gala-Verfassung und will sein Torkonto weiter aufstocken.

FC Chelsea - Hull City (So., 17.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Der Tabellenführer hat die Ehre den Spieltag abzurunden. Nachdem Tottenham die historische Siegesserie des Teams von Antonio Conte beendete, hat Chelsea sofort wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im FA Cup erreichten die Blues locker die nächste Runde, Meister Leicester City wurde im eigenen Stadion vorgeführt.

Ärger macht lediglich die Causa Diego Costa. Der Angreifer fehlte gegen den Champ und sorgte für einen Disput mit einem Fitnesstrainer. Einzeltraining abseits der Mannschaft war die Folge. Außerdem gibt es beinahe täglich Wechselgerüchte um den Spanier nach China oder eine Rückkehr in die Primera Division.

Ungeachtet dessen grüßen die Blues mit sieben Punkten Vorsprung vom Platz an der Sonne. Gegen Aufsteiger Hull City kommt nun auch so etwas wie der Lieblingsgegner an die Stamford Bridge. In der Premier League ist die Bilanz gegen die Tigers fast makellos (Sieben Siege, zwei Remis), die drei Punkte sollten also Pflicht sein.

Nach neun sieglosen Spielen konnte Hull gegen Bournemouth mal wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Abel Hernandez traf beim 3:1 gleich doppelt und ist für die Gelb-Schwarzen so etwas wie der Hoffnungsträger der Tigers bei der Mission Impossible.

