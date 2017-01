Ter Stegen: "Habe diese Situation gesucht"

Montag, 02.01.2017

Als sich Marc-Andre ter Stegen dazu entschloss, Borussia Mönchengladbach Richtung FC Barcelona zu verlassen, war ihm bewusst, dass der Weg schwer werden würde. Im Interview mit MundoDeportivo konnte er nun jedoch feststellen: "Das ist die Situation die ich gesuchte habe, seit ich hier her gekommen bin."

Dabei war MAtS durchaus in Grübeln gekommen. "Wenn sich meine Situation nicht geändert hätte, hätte ich eine neue Lösung gesucht, aber der Klub hat mir gesagt, dass mein Moment gekommen ist", durfte er sich letztlich über die Beförderung zum Stammtorwart freuen.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Claudio Bravo wechselte zu Manchester City, ter Stegen bekam die Spielanteile in der Liga zur Champions League hinzu. Nun denkt man auch schon langsam an eine Verlängerung: "Wir sind immer in Kontakt, aber bis jetzt haben wir noch nicht viel geredet, da ich noch zweieinhalb Jahre habe."

Der 24-Jährige kann sich vorstellen, lange zu bleiben und in die Fußstapfen von Victor Valdes zu treten. "Die Torhüter, die bei Barca gespielt haben, besonders Victor Valdes, haben das Bild gemalt, wie ein Torwart bei Barca spielen muss. Der Klub suchte jemanden, der gut mit den Füßen spielen kann und hat mich ausgewählt."

Alles zum FC Barcelona