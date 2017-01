Barca und Milan an Aurier dran?

Montag, 02.01.2017

Mit 24 Jahren zählt Serge Aurier wohl zu den besten Rechtsverteidigern der Welt. Der Franzose von Paris Saint-Germain konnte sein Potenzial in den letzten Jahren allerdings nur selten voll ausschöpfen, mehrfach standen ihm Skandale abseits des Platzes im Weg.

Über diese sollen, so L'Equipe, der FC Barcelona und der AC Milan nun hinwegsehen wollen. Die sportliche Situation erfordert wohl ein zugedrücktes Auge, weshalb man in Katalonien an einen Wintertransfer denken soll. Milan dagegen würde wohl lieber im Sommer aktiv werden.

Unter Unai Emery ist Aurier bei PSG nicht unumstritten. Elf Einsätze in der Liga wurden es bisher für den Ivorer, dabei konnte er jedoch gute Leistungen zeigen. Offen bleibt noch immer die Handhabung der zweimonatigen Haftstrafe, die Ende September gegen Aurier ausgesprochen wurde.

Serge Aurier im Steckbrief