Prandelli tritt beim FC Valencia zurück

Sowohl die Marca also auch Cadena SER berichteten am Donnerstag übereinstimmend vom Rücktritt des Italieners. Er hatte den Trainerposten in Valencia erst am 3. Oktober angetreten und einen Vertrag bis 2018 unterschrieben.

Der FC Valencia steht mit dem vermeintlich fünftteuersten Kader der Primera Division nur auf dem enttäuschenden 17. Platz und damit weit hinter den eigenen Ansprüchen. Nur das bessere Torverhältnis bewahrt die Fledermäuse davor, auf einem Abstiegsplatz ins Jahr 2017 zu starten.

