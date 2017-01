Suarez und Messi mit neuen Bestmarken

Samstag, 14.01.2017

Mit seinem Volleyschuss in der ersten Halbzeit markierte Luis Suarez sein 100. Tor für Barca. Damit wurde er zum 17. Spieler der Vereinsgeschichte, der diese Marke erreichte. Allerdings benötigte vor dem Uruguayer niemand so wenige Einsätze, um dreistellig zu treffen: Es war erst das 120. Pflichtspiel für Suarez bei den Blaugrana.

Den entscheidenden Treffer erzielte in der zweiten Hälfte Lionel Messi. Es war das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem der Argentinier einen direkten Freistoß versenkte. Er führt die Barca-Torschützenliste mit 479 Toren unangefochten an. Der Flachschuss ins Torwarteck war gleichzeitig der 26. Freistoßtreffer für Messi bei Barcelona - damit zog er mit Ronald Koeman gleich, der dieselbe Anzahl an ruhenden Bällen während seiner Zeit im Camp Nou versenkte.

Luis Suarez im Steckbrief