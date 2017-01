Berater: Cerci der "Transfer des Jahrhunderts"

Mittwoch, 18.01.2017

Mit großen Ambitionen ging Alessio Cerci zu Atletico Madrid, durchsetzen konnte sich der Italiener allerdings nie. Nun scheinen die Angebote für einen Wechsel im Winter auszubleiben, sein Berater Federico Pastorello greift nun auf aggressivere Methoden zurück.

In der Corrierre dello Sport preist der Berater seinen Stürmer regelrecht an. "Alessio ist sehr motiviert, er hat die physischen Probleme aus seinen Zeiten bei Milan und Genua hinter sich gelassen. Wer ihn holt, tätigt den Transfer des Jahrhunderts", so Pastorello.

Mit 29 Jahren und Vertrag bis Sommer 2017 könnte es für Cerci um sein letztes großes Arbeitspapier gehen. Lazio Rom ist wohl interessiert. "Das wäre eine gute Option", so sein Berater. Das Gehalt läge wohl bei rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr.

