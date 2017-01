Rakitic: "Würde für ihn von der Brücke springen"

Dienstag, 17.01.2017

"Luis Enrique hat mir enorm geholfen. Er war es, der mich verpflichten wollte. Wenn ich mich für ihn von der Brücke stürzen müsste, würde ich es ohne zu zögern machen. Schon ein Lächeln von ihm gibt dir Selbstvertrauen", schwärmte Rakitic im Interview mit France Football.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach seiner vorzeitigen Auswechslung im Clasico Anfang Dezember stand Rakitic in den folgenden drei Spielen keine Minute für die Katalanen auf dem Platz. Auch im letzten Liga-Spiel gegen Las Palmas durfte der Mittelfeldmann nur 28 Minuten lang sein Können zeigen. In den spanischen Medien wurde in der Folge über einen Bruch zwischen Rakitic und seinem Trainer berichtet.

Der Kroate steht noch bis 2019 in Barcelona unter Vertrag. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen allerdings derzeit auf Eis liegen.

Ivan Rakitic im Steckbrief