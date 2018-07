Cristiano Ronaldos Vorstellung bei Juventus Turin im Liveticker

CSL Shandong Luneng -

Am Montag wird Cristiano Ronaldo offiziell bei Juventus Turin vorgestellt. Nach dem obligatorischen Medizincheck steigt um 18.30 Uhr eine Pressekonferenz. Hier gibt es alle Informationen zum Wechsel des Jahres und einen Liveticker zur Präsentation des Weltfußballers bei seinem neuen Verein.

Dieser Artikel wird den ganzen Tag über mit den aktuellsten Geschehnissen aktualisiert. Ab 18.30 wird hier die Pressekonferenz von Cristiano Ronaldo live begleitet.

Cristiano Ronaldo: Vorstellungs-PK im Liveticker

Vor der Pressekonferenz: Nachdem der Weltfußballer bereits am Sonntagabend in Turin gelandet ist, folgen am Montag der obligatorische Medizincheck und die offizielle Vorstellung von CR7 bei der Alten Dame.

© getty

CR7 bei Juventus Turin: Vorstellung im TV und Livestream verfolgen

Nachdem am Sonntag bekannt wurde, dass sich Cristiano Ronaldo bereits in Turin aufhält, vermeldete der TV-Sender Sky, dass er die für Montag angesetzte Pressekonferenz zur Vorstellung des Weltstars in voller Länge auf Sky Sport News HD übertragen wird.

Außerdem stellt der Sportnachrichtensender den Nutzern einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Die Übertragung aus Turin soll um 18.30 Uhr beginnen.

Cristiano Ronaldo beim Medizincheck und der Pressekonferenz

Mittlerweile absolviert Cristiano Ronaldo den Medizincheck bei Juventus Turin. Es gibt sogar erste Bilder, die zeigen, wie der 33-Jährige auf einem Laufband geht. Nach Ablauf des Medizinchecks soll der Vertrag in Anwesenheit von Andrea Agnelli unterschrieben werden.

Anschließend geht es zur Pressekonferenz, wo etwas 200 Journalisten und über 30 TV-Sender auf den Superstar warten. Für Juve bahnt sich eine Rekord-PK an.

Crstiano Ronaldo nach Juve-Wechsel: Wie reich ist CR7?

Bereits bekannt ist, dass Cristiano Ronaldo durch seinen Wechsel zu Juventus Turin eine üppige Gehaltserhöhung einstreicht. Medienberichten zufolge liegt sein künftiges Jahres-Salär bei rund 30 Millionen Euro. Durch Sponsoren, Werbeeinnahmen und Projekte abseits des Fußballs verdient Ronaldo jedoch noch um ein Vielfaches mehr. Aber wie reich ist CR7 wirklich? Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zu Ronaldos Vermögen.

Cristiano Ronaldo, Juventus Turin und die Champions League

Hunderte Fans der Alten Dame empfingen Cristiano Ronaldo bei dessen Ankunft am medizinischen Zentrum von Juventus Turin. Der Auftrag des Superstars, den er von den Juve-Anhängern ist klar: ""Cristiano, bring uns die Champions League", lautete der Sprechgesang der Fans.

Juventus Turin wartet nun schon seit 22 Jahren auf den nächsten Triumph in der Königsklasse. 1996 gewann Juve mit Granden wie Alessandro Del Piero, Didier Deschamps und Antonio Conte im Elfmeterschießen gegen Ajax Amsterdam den ersten und bis dato einzigen Champions-League-Titel.

Cristiano Ronaldos Vorstellung: Keine Party im "Hollywood-Stil"

Ursprünglich hatte Juventus Turin geplant, eine rauschende Party im Allianz Stadium abzuhalten. Erstmalig in der Geschichte des Traditionsklubs sollte ein Spieler im Stadion vorgestellt werden. Die Feier sollte am Montagabend stattfinden, zu der die Fans offiziell eingeladen werden.

Die geplante Vorstellung im Stadion findet nun jedoch nicht statt. Stattdessen wird nur eine Pressekonferenz im Saal "Agnelli" in der Arena abgehalten. Nach den medizinischen Checks soll CR7 das Juve-Sportzentrum besuchen und anschließend in Anwesenheit des Klubpräsidenten Andrea Agnelli seinen millionenschweren Vertrag unterzeichnen.

CR7-Hype bei Juve-Fans: 520.000 Trikots in einer Nacht

In den ersten 24 Stunden nach Bekanntgabe des Transfers brach unter Juve-Fans ein regelrechter Ronaldo-Hype aus. Wie Yahoo Sport Italy berichtet, soll die Alte Dame bereits in der ersten Nacht 520.000 Trikots mit der Rückennummer 7 und dem Namen Ronaldo verkauft worden sein.

Preis für Kindertrikot: 84,95 Euro

Preis für Erwachsenen-Trikot: 144,95 Euro

Kurzfristig soll sogar der Online-Shop von Juventus Turin zusammengebrochen sein.

© getty

Nach Abschied von Real Madrid: CR7 in Turin gelandet

Cristiano Ronaldo war am Sonntagabend und damit einen Tag früher als geplant in seiner neuen sportlichen Heimat gelandet. Kurz vor 18.00 Uhr setzte der Juventus-Neuzugang mit einer kleinen Maschine auf dem Flughafen Caselle in der norditalienischen Stadt auf. Begleitet wurde er von seiner Lebensgefährtin Georgina und von Mutter Dolores.

Ursprünglich war Ronaldos Ankunft erst für Montag erwartet worden. Wie italienische Medien berichteten, speiste der 33-Jährige am Abend mit den Juve-Spitzenmanagern und dem portugiesischen Juve-Zukauf Joao Cancelo im Restaurant eines renommierten Golfklubs in Turin.

Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin: Gehalt, Ablösesumme, Vertrag

Die Ablösesumme für Cristiano Ronaldo beträgt laut einer offiziellen Mitteilung von Juventus Turin 100 Millionen Euro, zahlbar innerhalb der nächsten zwei Jahre. Hinzu kommen demnach Gebühren in Höhe von zwölf Millionen Euro. Angeblich verdient Ronaldo künftig 30 Millionen Euro pro Jahr. Der Portugiese erhielt einen Vertrag bis 2022.

Im offiziellen Statement gab Real Madrid bekannt, dass der Klub dem Wunsch Ronaldos entsprochen haben, der sich mit Juventus auf einen Wechsel geeinigt habe. Ronaldo war 2009 von Manchester United zu Real Madrid gewechselt. In den neun Jahren bei den Königlichen wurde der Portugiese u.a. viermal Champions-League-Sieger.

Cristianos Leistungsdaten bei Real Madrid