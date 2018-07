Ronaldos Vorstellung bei Juventus: Party im "Hollywood-Stil" geplant

Club Friendlies Austria Wien -

Juventus Turin hat zur Vorstellung von Cristiano Ronaldo eine rauschende Party im Allianz Stadium geplant. Die Feier soll am Montagabend stattfinden, zu der die Fans offiziell eingeladen werden. Erstmal in der Geschichte der Alten Dame wird bei der Vorstellung eines Neuzugangs das Stadion geöffnet.

Der Portugiese, der am Dienstag für 105 Millionen Euro von Real Madrid in die Serie A wechselte, soll am Sonntagabend in Turin eintreffen. Am Montag sind die medizinischen Tests sowie die Pressekonferenz geplant. Im Anschluss soll der 33 Jahre alte Superstar um 21 Uhr zu Feuerwerk, Lichtspielen und Musik präsentiert werden. Für Ronaldo wird es laut Gazzetta dello Sport "eine Nacht im Hollywood-Stil".

Aktuell soll für Ronaldo und dessen Familie eine Villa gesucht werden, die sich idealerweise im Park La Mandria in der Nähe des Trainingszentrum von Juve befinden soll. Damit wäre der Portugiese ein Nachbar von Klubpräsident Andrea Agnelli und seinem Vize Pavel Nedved.

Cristiano Ronaldos Titel mit Real Madrid