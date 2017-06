Rodriguez schwärmt von Milan

Samstag, 10.06.2017

"Ich bin glücklich, hier bei diesem großartigen Team zu sein. Ich werde überall spielen, wo der Trainer mich einsetzen möchte. In einer Dreierkette oder einer Viererkette. Ich will spielen und meinen Wert für den Klub rechtfertigen", so der Schweizer gegenüber MilanTV. "Ich habe bereits einmal im San Siro gespielt und es ist unglaublich, dass ich jetzt hier jedes Heimspiel auflaufen darf."

Nach dem Fast-Abstieg mit dem VfL freut sich der gelernte Linksverteidiger auf den internationalen Wettbewerb mit seiner neuen Liebe: "Ich kann es kaum erwarten in der Europa League zu spielen. Ich werde mein Bestes geben. Außerdem wollen wir in der Serie A angreifen und uns für die Champions League qualifizieren."

Rodriguez bewunderte Milan-Legenden

Vor allem die Geschichte der Rossoneri beeindruckt ihn sehr: "Ich bewunderte viele Milan-Spieler. Ich liebte Gennaro Gattuso und Ronaldinho. Es spielten viele Legenden hier."

Bei der Wahl seiner Rückennummer entschied er sich für die 68: "Ich nahm diese Nummer, weil es das Geburtsjahr meiner Mutter ist."

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rodriguez spielte seit 2012 für die Wölfe und absolvierte 184 Pflichtspiele für den Bundesligisten. Dabei gelangen ihm 22 Tore und 28 Vorlagen.

Ricardo Rodriguez im Steckbrief