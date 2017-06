Berater: Top-Talent Conti wechselt zu Milan

Freitag, 09.06.2017

"Ich habe mich am Donnerstag mit Milan getroffen", sagte Mario Giuffredi gegenüber GazzaMercato. "Wir haben eine Einigung erzielt. Der Spieler ist glücklich und will zu Milan wechseln. Für uns ist die Sache entschieden."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme rund 20 Millionen Euro betragen. Conti hatte in Bergamo noch einen gültigen Vertrag bis 2021.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Conti ist italienischer U21-Nationalspieler und wird mit der Auswahl der Squadra Azzurra an der U21-EM in Polen, die am 16. Juni beginnt, teilnehmen. Beim Überraschungsteam aus Norditalien stand der Defensivmann in der abgelaufenen Saison 33-mal auf dem Platz und erzielte dabei acht Tore. Als Lohn durfte er Ende Mai 2017 in der italienischen A-Nationalmannschaft debütieren.

Milan treibt, sofern sich die Aussage Giuffredis als wahr herausstellen sollte, seine Transferplanungen weiter voran. Eingetütet wurden bereits die Wechsel von Ricardo Rodriguez (kommt vom VfL Wolfsburg), Franck Kessie (kommt von Atalanta Bergamo) und Mateo Musacchio (kommt vom FC Villarreal). Neben Kessie wäre Conti somit bereits der zweite Leistungsträger, den Bergamo nach dem vierten Platz an einen direkten Konkurrenten verliert.

Andrea Conti im Steckbrief