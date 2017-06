Spalletti neuer Trainer bei Inter

Freitag, 09.06.2017

Der Italiener trainierte in der vergangenen Saison den AS Rom und führte die Mannschaft aus der Ewigen Stadt auf den zweiten Platz in der Serie A. Trotz der erfolgreichen Saison mit den Römern wurde die Zusammenarbeit überraschend beendet.

Als Trainer gewann er bisher zweimal den italienischen Pokal und einmal den italienischen Superpokal.

