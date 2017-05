Spalletti bereut Roma-Engagement

Montag, 08.05.2017

"Ich bereue die Rückkehr zur Roma", stellte Spalletti im Anschluss an den 4:1-Sieg über Milan fest und sorgte damit für Aufsehen. Der Trainer führte aus: "Ich bin wirklich enttäuscht. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre ich niemals zur Roma zurückgekehrt."

Spalletti bezog sich dabei auf das Politikum Francesco Totti. Der 40-Jährige verkündete kürzlich sein Karriereende, nachdem es in der laufenden Saison kaum Platz ihn gab. "Wir enden immer beim gleichen Thema. Das Team verdient heute Lob und wir sprechen wieder über das."

Der Trainer sieht sich in einem Dilemma. "Wenn ich ihm fünf Minuten gebe, zeige ich einer Legende keinen Respekt. Wenn ich gar nicht einwechsle, ist es auch falsch." Totti selbst will Spalletti dabei keinen Vorwurf machen, es geht ihm besonders um die Handhabung in der Berichterstattung.

Da Totti allerdings im Sommer in die Führungsebene übergeht, könnte Spalletti seine größte Sorge loswerden. Eine Verlängerung scheint dennoch unwahrscheinlich. "Wir werden am Ende der Saison sprechen", so die frei interpretierbare Aussage.