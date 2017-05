Medien: Milan mit Morata einig

Donnerstag, 25.05.2017

Die Gazzetta dello Sport vermeldet, dass Milan Morata mit einem Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro von einem Wechsel überzeugen konnte. Der Spanier kennt die Serie A aus Zeiten bei Juventus Turin bestens und könnte ein schwieriges Jahr bei Real Madrid hinter sich lassen.

Bisher, so der Bericht, steht allerdings eine Einigung mit den Königlichen aus. Dort ist Morata nach seinem Wechsel im Sommer 2016 noch bis 2021 unter Vertrag. Dementsprechend sollen bis zu 60 Millionen Euro fällig werden, um den Stürmer zurück nach Italien zu bringen.

"Ich hatte erwartet, dass ich mehr spiele", gab Morata selbst kürzlich an. In der Liga kam er in 26 Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei 15 Treffer. Konkurrent Karim Benzema steht zum Ende der Saison bei 29 Spielen und elf Toren.

Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Die AS vermeldet, dass Trainer Zidane ein Gespräch mit Morata angesetzt hat. Demnach will der Franzose seinen Schützling davon überzeugen, weiterhin für Real zu spielen und im nächsten Jahr mehr Minuten zu erhalten.

Alvaro Morata im Steckbrief