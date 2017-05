BVB: Schmelzer warnt vor Arroganz

Donnerstag, 25.05.2017

Der Spielführer, dessen Einsatz in Berlin wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich ist, sieht seine Mannschaft aus zwei Gründen im Vorteil.

"Den traditionell härtesten Konkurrenten im Wettbewerb - den FC Bayern - haben wir bereits ausgeschaltet. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass uns das nichts bringt, wenn wir es im Finale nicht veredeln", sagte Schmelzer. "Aber ob Bayern oder ein anderer Finalgegner: Wir wissen inzwischen, wie es in Berlin läuft. Diese Erfahrung spricht für uns."

Das Attentat auf die Mannschaft vom 11. April will Schmelzer zumindest noch für einige Tage verdrängen: "Ich habe mir vorgenommen, vorläufig gar nicht mehr über diese Sache nachzudenken. Ich rechne aber damit, dass nach Saisonschluss alles abfallen wird und dann auch Phasen kommen werden, in denen der Moment noch einmal hochkommt und mit ihm die Frage, was alles hätte passieren können."

Der BVB steht zum vierten Mal in Serie im Pokalfinale - ein Rekord. "Die letzten drei Endspiele haben wir alle verloren", sagte Innenverteidiger Sokratis der WAZ: "Jetzt haben wir eine große Chance und müssen endlich diesen Titel gewinnen."

Marcel Schmelzer im Steckbrief