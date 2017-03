Sampdorias Muriel im Visier der Topklubs

Dienstag, 14.03.2017

"Ich habe viele Angebote erhalten", sagte der Kolumbianer Radio Magica. "Juventus, AC Mailand und Rom haben sich bereits gemeldet. Und auch spanische und englische Klubs haben angefragt."

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Neben Inter Mailand sollen auch Atletico Madrid und der FC Chelsea ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Der 25-Jährige lieferte in dieser Saison 19 Scorerpunkte in 28 Partien und ist noch bis 2019 an Sampdoria gebunden.

Luis Muriel im Steckbrief