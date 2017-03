Medien: Barcelona in Gesprächen mit Belotti

Montag, 13.03.2017

Wie Don Balon berichtet, wollen die Katalanen ihre Offensive in diesem Sommer weiter verstärken und sehen ihn Belotti mehr Qualität als in ihrem bisherigen Backup-Stürmer Paco Alcacer, der bis jetzt die Erwartungen noch nicht erfüllen konnte.

Aufgrund seiner Spielweise wird der Italiener bereits mit der ukrainischen Stürmerlegende Andriy Shevchenko verglichen. Angeblich soll Belotti bereits zwei Angebote aus der Premier League abgelehnt haben und würde einem Wechsel nach Barcelona offen gegenüberstehen.

Der italienische Nationalspieler erzielte bisher in dieser Saison für den FC Turin in der Serie A 22 Treffer in 24 Spielen.

Andrea Belotti im Steckbrief