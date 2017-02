Mancini: "Inter hatte einen Deal mit Dybala"

Freitag, 03.02.2017

"Dybala hat eine hohe Qualität. Bei Inter bereut man es zutiefst, ihn nicht geholt zu haben", sagte Mancini im Interview mit La Stampa. "Wir hatten bereits einen Deal." Nachdem Inter es verpasste, den Wechsel abzuschließen, sei der Transfer gescheitert, weil sich Juve einschaltete.

Letztlich wechselte der Argentinier 2015 für eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro zum Rekordmeister. Dort erzielte er in bisher 67 Pflichtspielen 31 Tore.

Mancini glaubt indes, dass Inter auf lange Sicht mit der Alten Dame mithalten kann: "Juventus wird die Liga wieder gewinnen, aber nächstes Jahr wird Inter, dank des Einflusses von Suning (asiatischer Investor, Anm. d. Red.), mithalten können."

Inter ist am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) zu Gast im Juventus Stadium. Beide wollen eine Serie verteidigen: Die Nerazzurri sind seit sieben Ligaspielen ohne Punktverlust, der amtierende Meister hat mit 27 Heimsiegen in Folge zuletzt gar einen neuen Rekord aufgestellt, den er im Derby d'Italia weiter ausbauen will.

