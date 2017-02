Medien: Caceres vor Wechsel zu Milan

Freitag, 03.02.2017

Mit 29 Jahren ist Caceres auf der Suche nach einem Verein. Diese scheint nun laut Gazzetta dello Sport zu Ende zu gehen. Der AC Milan ist offenbar interessiert. Bei den Rossoneri steht demnach nur noch ein Medizincheck aus, ehe er in den Kader von Vincenzo Montella aufgenommen wird.

Seit Juli 2016 ist Caceres ohne Verein. Der Nationalspieler Uruguays war im Sommer 2008 von Villarreal zum FC Barcelona gewechselt und von dort über Umwege bei Juventus gelandet. Zuletzt scheiterte ein Transfer von Trabzonspor.

Bei Milan könnte er eine wichtige Rolle in der Defensive übernehmen. Die Italiener plagten sich zuletzt mit einigen Verletzungen und müssen so derzeit unter anderem auf Mattia de Sciglio und Luca Antonelli verzichten. Auch Davide Calabaria fällt aus, Caceres kann in der ganzen Viererkette eingesetzt werden.

Martin Caceres im Steckbrief