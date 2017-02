168. Derby d'Italia in Turin

Donnerstag, 02.02.2017

FC Bologna - SSC Neapel (Sa., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Seit Ende Oktober haben die Azzurri kein Pflichtspiel mehr verloren und sind damit mitten im Kampf um die beiden begehrten direkten Champions-League-Plätze. Zuletzt ließ das Team von Maurizio Sarri beim 1:1 gegen US Palermo zwar zwei Punkte liegen, in Bologna soll der nächste Dreier her. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Die letzten sieben Spiele gegen Bologna gewann Napoli alle. Erstmals vom Beginn an zum Einsatz kommen könnte Winterneuzugang Leonardo Pavoletti, der für 18 Millionen Euro vom FC Genua kam, um den verletzten Arkadiusz Milik zu ersetzen.

Die Gastgeber spielen indes eine solide Saison und stehen im unteren Mittelfeld. Gegen die Partenopei muss das Team von Roberto Donadoni allerdings auf zwei Spieler verzichten. Sowohl Emil Krafth als auch Federico Donadoni sahen gegen Cagliari die Rote Karte und fehlen gesperrt.

AC Mailand - Sampdoria Genau (Sa., 12.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Delfino Pescara - Lazio Rom (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

FC Genua - US Sassuolo (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

FC Empoli - FC Turin (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Chievo Verona - Udinese Calcio (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

US Palermo - FC Crotone (So., 18 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Juventus Turin - Inter Mailand (So., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Die Alte Dame hält ganz klar Kurs auf den sechsten Scudetto in Folge. Ein klares Statement und eine gleichzeitige Revanche für die Niederlage im Hinspiel (1:2) soll am Sonntagabend im 168. Derby d'Italia gelingen. Es wäre nicht nur der 80. Sieg gegen die Nerazzurri, sondern würde den Tabellenvierten auch weiter auf Distanz halten. Gleichzeitig will man den kürzlich aufgestellten Rekord von 27 Heimsiegen in Folge weiter ausbauen.

Inter hat sich nach anfänglichen Problemen stabilisiert und die letzten sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und dabei nur zwei Gegentore kassiert - eine Bilanz, wie sie zuletzt unter Jose Mourinho vorzuweisen war. Entsprechend selbstbewusst fahren die Mailänder ins Juventus Stadium. Wie man dort gewinnt weiß man zudem genau: Denn 2012 war ausgerechnet Inter das erste Team, das Juve im neuen Stadion eine Niederlage beibrachte.

AS Rom - AC Florenz (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Der große Francesco Totti bewies am Mittwochabend in der Coppa gegen Cesena wieder einmal, dass er auch mit 40 Jahren noch in der Lage ist, die Roma zum Sieg zu schießen. Im Spiel gegen die Fiorentina wird die Ikone voraussichtlich wieder ins zweite Glied rücken und Edin Dzeko den Platz im Sturm übernehmen. Dennoch wollen die Giallorossi den Schwung des Last-Minute-Siegs mitnehmen und sich für das 2:3 gegen Sampdoria am letzten Spieltag rehabilitieren.

Die Viola spielt ebenfalls eine gute Saison und könnte den Zehn-Punkte-Rückstand auf den Hauptstadt-Klub durch einen Sieg verringern. Seit fünf Spielen ist das Team von Trainer Paulo Sousa ungeschlagen. Im Stadio Olimpico wird es allerdings mehr als hart: Denn neben Juve ist die Roma das einzige Team der fünf europäischen Top-Ligen, das vor heimischer Kulisse bisher jedes Spiel gewonnen hat.

