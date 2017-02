Pokal: Roma im Halbfinale gegen Lazio

Mittwoch, 01.02.2017

Der ehemalige Wolfsburger Bundesligaspieler Edin Dzeko, der in der 21. Minute für Diego Perotti ins Spiel gekommen war, brachte die Roma in der 68. Minute mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später glich Luca Garritano für Cesena zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Alle News zum AS Rom