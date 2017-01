Vorsicht vor dem taumelnden Boxer

Montag, 30.01.2017

Nur zwei Tage nach dem enttäuschenden FA-Cup-Aus gegen Drittligist FC Millwall muss Watford im Etihad gegen Arsenal ran. Die Aufgabe könnte kaum schwerer sein, denn die Londoner laufen derzeit wie eine geölte Maschine.

Eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen gipfelte am Samstag in einer 5:0-Gala bei Southampton und dem damit ungefährdeten Weiterkommen im FA Cup. Per Mertesacker saß dabei erstmals wieder auf der Bank und könnte nun erste Einsatzminuten erhalten. Ein glorreiches Comeback feierten außerdem Danny Welbeck und Theo Walcott, die zwei beziehungsweise drei Tore erzielten.

Weiter auf der Tribüne Platz nehmen muss dagegen Trainer Arsene Wenger, der eine Vier-Spiele-Sperre absitzt und von seinem Assistenten Steve Bould vertreten wird.

Will man den Abstand auf Tabellenführer Chelsea nicht noch größer als die momentanen acht Punkte werden lassen, sollte Arsenal gegen den Tabellenvierzehnten dringend einen Dreier einfahren. Die Chancen dafür stehen jedoch nicht schlecht: Die Hornets haben seit 2007 kein Ligaspiel mehr unter der Woche gewonnen.

Die Spurs erwartet in Sunderland eine absolute Pflichtaufgabe - und die muss gelöst werden, wenn die geringe Chance auf den Titel gewahrt werden soll. Doch dafür muss eine Steigerung im Vergleich zu den beiden vergangenen Partien her. Gegen Manchester City erarbeitete sich Tottenham ein schmeichelhaftes Remis, im FA Cup gegen Underdog Wycombe, zugegebenermaßen mit einer B-Elf, erzielte Heung-Min Son erst in der siebten Minute der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer.

Mauricio Pochettino wird gegen die Black Cats wohl wieder auf das bewährte Personal vertrauen. Im Fokus stehen dabei aktuell vor allem Harry Kane und Dele Alli mit jeweils bereits fünf Toren im neuen Jahr. Zum Vergleich: Sunderland erzielte in 2017 erst drei Treffer. Ein besonderer Blick wird sich im Stadium of Light auf die beiden Sturmspitzen Kane und Jermaine Defoe richten. Aus Sicht der Angreifer allerdings kein erfreulicher: Kane hat noch nie bei Sunderland getroffen, Defoe erzielte in neun Spielen gegen seinen Ex-Klub nur einen Treffer.

Ein weiterer Wermutstropfen für die Gastgeber: Gleich elf Spieler stehen gegen Tottenham nicht zur Verfügung. Zudem verließ Patrick van Aanholt das Schlusslicht und wechselte zu Crystal Palace.

Die Vorzeichen könnten vor dem Kracher am Dienstagabend unterschiedlicher kaum sein: Während der FC Liverpool nach drei Niederlagen in Folge um die ganze Saison spielt, reist Tabellenführer Chelsea mit einem satten Vorsprung und breiter Brust nach Anfield.

Nach dem Aus im League Cup gegen Southampton, dem Aus im FA Cup gegen Zweitligist Wolverhampton und der jüngsten Misere in der Premier League geht es für die Reds um die letzte noch verbliebene Titelchance. Diese letzte minimale Hoffnung könnte nur bei einem Sieg gegen die Blues erhalten bleiben, die derzeit zehn Punkte Vorsprung auf Liverpool haben.

Conte warnte sein Team jedoch, denn die Gastgeber seien derzeit wie ein taumelnder Boxer, der zurückschlagen will. Andersherum schweben die Blues durch 15 Siege aus den letzten 16 Ligaspielen auf der Erfolgswelle.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Partien in der Liga zieht Manchester City auswärts bei West Ham United am letzten Strohhalm im Kampf um die Meisterschaft. Der Rückstand auf Chelsea liegt bereits bei zwölf Zählern.

Pep Guardiola erntete zuletzt heftige Kritik, nachdem er unter anderem mit 0:4 beim FC Everton baden ging. Immerhin im FA Cup zogen die Skyblues ohne große Mühe in die fünfte Runde ein. Beim 3:0-Erfolg bei Ligakonkurrent Crtystal Palace durfte sich auch Leroy Sane in die Torschützenliste eintragen.

Auf Londoner Seite läuft in dieser Spielzeit ebenfalls vieles nicht nach Plan. Neben dem enttäuschenden zehnten Platz sorgte zuletzt Superstar Dimitri Payet für Aufruhe, da er seinen Wechsel zurück nach Marseille erzwingen wollte und sich weigerte, noch einmal für die Hammers aufzulaufen. Er hat seinen Willen letztlich bekommen.

Auf der anderen Seite konnte sich West Ham mit Europameister Jose Fonte und Angreifer Robert Snodgrass prominent verstärken. Obendrein ist Andy Carroll nach seinem spektakulären Treffer gegen Palace vor zwei Wochen derzeit in Höchstform.

Nach der Siegesserie geriet zuletzt wieder etwas Sand ins United-Getriebe. Dennoch ist die Stimmung in Manchester nach dem schwachen Saisonstart positiv. Auch das souveräne 4:0 gegen Zweitligist Wigan im Pokal - bei dem besonders Bastian Schweinsteiger glänzte - tat dem keinen Abbruch.

Als klarer Favorit gehen die Red Devils gegen den Tabellenvorletzten Hull City ins Spiel. Die Gäste müssen dazu noch den Weggang von Topstürmer Robert Snodgrass (zu West Ham) verkraften.

Dass die Tigers aber auch gegen United Chancen haben, haben sie unlängst im League Cup gezeigt. Da gewannen sie das Rückspiel mit 2:1, schieden aber dennoch aus.

