"Roger, es tut mir leid!"

Mittwoch, 01.02.2017

Lieber Roger Federer,

Du hast es also tatsächlich geschafft! Es war ein langer und steiniger Weg bis zum 18. Grand-Slam-Titel. "Du kannst nicht immer 17 sein" heißt es in einem Schlager-Song von Chris Roberts. Nun bist Du also endlich volljährig! Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Roger!

Siegesaura und Killerinstinkt plötzlich weg

Ich muss Dich zudem um Entschuldigung bitten. Denn ich gehörte zu der Gruppe der Skeptiker und Zweifler, die Dir den 18. Grand-Slam-Titel nicht mehr zugetraut haben. Warum? Zu viele Chancen hattest Du seit dem Wimbledontitel 2012 liegengelassen. Du konntest das Momentum im Wimbledonfinale 2014 gegen Novak Djokovic nicht nutzen. Auch bei den US Open 2014 sprach vor Deinem Halbfinale gegen Marin Cilic fast alles für den Titel, und dann wurdest Du von Cilic überrollt. Als Du in der dritten Runde der Australian Open 2015 überraschend gegen Andreas Seppi verlorst, sprach ich scherzhaft vom tennisnet.com-Fluch, der Dich ereilte. Denn kurz nach Gründung von tennisnet.com im Mai 2010 ging zunächst Deine Halbfinalserie bei Grand-Slam-Turnieren zu Ende. Es schien fast so, dass Du ein wenig von Deiner Siegesaura eingebüßt hast, Dein Killerinstinkt in großen Finals und großen Matches war plötzlich weg.

Du spieltest 2015 eine starke Saison, aber Novak Djokovic war immer wieder Dein großer Spielverderber. Auch im Wimbledonfinale 2015 konntest Du das Momentum nach dem Satzausgleich nicht nutzen. Im US-Open-Finale 2015 gingst Du zu verschwenderisch mit Deinen Breakchancen um. Das Jahr 2016 gehörte zum schwierigsten in Deiner Karriere. Du spieltest zunächst groß auf bei den Australian Open, ehe Du im Halbfinale in Djokovic wieder Deinen Meister gefunden hast. Dann kam der ominöse Badezimmerunfall, bei dem Du Dir einen Meniskusriss zuzogst. Deine gigantische Grand-Slam-Serie ging schließlich bei den French Open zu Ende, weil Dein Körper streikte.

Zweifel am "GOAT"-Status

In Wimbledon dachtest Du kurzzeitig über einen Rückzug nach, aber Du gingst an den Start. Die Auslosung war wie gemalt für Dich. Obwohl Du weit entfernt von Deiner körperlichen Bestform warst, stiegen von Runde zu Runde die Chancen auf den 18. Grand-Slam-Titel, erst recht nach dem Viertelfinalsieg gegen Cilic nach 0:2-Satzrückstand. Deine große Chance auf das Finale gabst Du gegen Milos Raonic leichtfertig aus der Hand. Die Zeit schien gegen Deinen 18. Grand-Slam-Titel zu sprechen, vor allem nachdem Du nach Wimbledon Deine Saison für beendet erklärt hast, um Deine Verletzung vollständig auszukurieren.

Roger Federer - Alle Grand-Slam-Siege in Bildern © Getty 1/34 Wimbledon 2003: Bei seiner fünften Wimbledon-Teilnahme sichert sich Roger Federer den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Im Finale besiegt er Mark Philippoussis /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open.html © Getty 2/34 Schon damals spielt Federer überragend: Im gesamten Turnier kann ihm lediglich Mardy Fish (r.) einen Satz abnehmen - und zwar in der dritten Runde /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=2.html © Getty 3/34 Australian Open 2004: Bei seinem zweiten Grand-Slam-Erfolg besiegt Federer im Finale Marat Safin, der zuvor überraschend Roddick & Agassi bezwungen hatte /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=3.html © Getty 4/34 Meilenstein in Australien: Bereits nach dem Halbfinal-Sieg über Juan Carlos Ferrero übernimmt Federer den ersten Platz der Weltrangliste /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=4.html © Getty 5/34 Wimbledon 2004: Erstmals kommt Federer an Nummer 1 gesetzt zu einem Grand Slam. Im Finale trifft er auf Andy Roddick - und verliert den ersten Satz /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=5.html © Getty 6/34 Doch er kommt zurück und dreht das Spiel. Der zweite Wimbledon-Erfolg in Serie /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=6.html © Getty 7/34 US Open 2004: Nach bitteren Pleiten gegen Dominik Hrbaty (in Cincinnati) und Tomas Berdych (Olympische Spiele in Athen) gewinnt Federer in Flushing Meadows /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=7.html © Getty 8/34 Nach einem Viertelfinal-Knaller gegen Andre Agassi (drei Stunden, fünf Sätze) hat er gegen Tim Henman (Halbfinale) und Lleyton Hewitt (Finale) leichtes Spiel /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=8.html © Getty 9/34 Wimbledon 2005: Auf dem Weg zum Wimbledon-Hattrick gibt Federer im gesamten Turnier nur einen Satz ab - in der dritten Runde gegen Nicolas Kiefer /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=9.html © Getty 10/34 Im Finale trifft er wie im Jahr zuvor auf Andy Roddick. Diesmal gewinnt er glatt in drei Sätzen /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=10.html © Getty 11/34 US Open 2005: Im Achtelfinale wird Federer von Nicolas Kiefer gefordert. In vier Sätzen besiegt er den Deutschen - nach mehr als drei Stunden /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=11.html © Getty 12/34 Im Finale trifft Federer auf Andre Agassi. Am Ende heißt es: 6-3, 2-6, 7-6 und 6-1 /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=12.html © Getty 13/34 Australian Open 2004: In Melbourne gewinnt Federer als erster Spieler seit Pete Sampras (1993 - 1994) den dritten Grand-Slam-Titel hintereinander /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=13.html © Getty 14/34 Im Finale spielt er gegen Marcos Baghdatis. Wen? Der bis dato nahezu unbekannte Zyprer hatte zuvor unter anderem Andy Roddick aus dem Turnier geworfen /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=14.html © Getty 15/34 Wimbledon 2006: Zwar gab Federer im Finale gegen Rafael Nadal seinen einzigen Satz ab, dennoch spiegelt dieses Bild die Verhältnisse an der Church Road deutlich wider /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=15.html © Getty 16/34 Beim Champions' Dinner verstand sich der Schweizer prächtig mit Siegerin Amelie Mauresmo. Klar, Federer spricht vier Sprachen fließend, unter anderem französisch /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=16.html © Getty 17/34 US Open 2006: Während Mirka Tiger Woods und dessen Frau die Fähigkeiten ihres Freundes Rogers erläuterte, nahm der im Finale Andy Roddick auseinander /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=17.html © Getty 18/34 Zum ersten Mal seit Rod Laver 1969 erreichte ein Spieler in einem Jahr alle vier Grand-Slam-Finals. Seinen dritten US-Open-Triumph feiert Federer als König von New York /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=18.html © Getty 19/34 Australian Open 2007: Mit zahlreichen Fans im Rücken gab Federer im Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Damit war er der erste seit Björn Borg 1980, dem das gelang /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=19.html © Getty 20/34 Auch im Finale gegen Fernando Gonzalez sorgte er mit seiner Eleganz und spielerischen Leichtigkeit für eine schnelle Entscheidung /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=20.html © Getty 21/34 Wimbledon 2007: Rafael Nadal wurde immer besser, doch auch in diesem Jahr zwang ihn der Meister in die Knie. Federer gewann seinen fünften Titel in Folge... /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=21.html © Getty 22/34 ...und stellte Björn Borgs Rekord ein. Noch heute gibt er zu, dass der Druck vor einem Spiel nie so groß war. Entsprechend gerührt zeigt sich Federer nach seinem Fünfsatzsieg /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=22.html © Getty 23/34 US Open 2007: Es war wieder angerichtet für den Meister. Für das Finale gegen Novak Djokovic trugen die Organisatoren - wie in den USA üblich - richtig dick auf /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=23.html © Getty 24/34 Für die größte Show sorgte dann aber der Schweizer. Er gewann glatt in drei Sätzen. Übrigens war dies die zehnte Grand-Slam-Finalteilnahme in Folge - Rekord /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=24.html © Getty 25/34 US Open 2008: Nach einem Jahr der Enttäuschungen, in dem Federer die Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers spürte, war dieser Triumph besonders süß /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=25.html © Getty 26/34 Fünf Siege in Folge in Flushing Meadows - das schafften überhaupt erst vier Spieler, zuletzt Bill Tilden (1920-25). Finalgegner Andy Murray war chancenlos /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=26.html © Getty 27/34 French Open 2009: Als Rafael Nadal im Achtelfinale ausschied, winkte Federer sein erster Sieg in Paris. Seinen Traum ließ er sich auch von einem verrückten Fan nicht zerstören /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=27.html © Getty 28/34 Nach drei klaren Sätzen gegen Robin Söderling nahm er die Trophäe von Andre Agassi entgegen, dem als letzter vor Federer der Career Grand Slam gelungen war /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=28.html © Getty 29/34 Wimbledon 2009: Im dritten Aufeinandertreffen im Finale hatte Andy Roddick den Schweizer am Rande einer Niederlage, aber der triumphierte dann doch mit 16:14 im fünften Satz /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=29.html © Getty 30/34 Federer feierte seinen 15. Grand-Slam-Sieg und steht damit über den Legenden Björn Borg (11), Pete Sampras (14) und Rod Laver (11) /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=30.html © Getty 31/34 Im Finale der Australian Open 2010 war Federer für Andy Murray eine Nummer zu groß. Der Schweizer siegte souverän mit 6:3, 6:4 und 7:6 /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=31.html © Getty 32/34 Mein Freund, der Pokal! Federer holte bei den Australian Open 2010 seinen 16. Grand-Slam-Titel /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=32.html © Getty 33/34 Über zwei Jahre musste Federer warten, aber dann kam die siebte Wimbledon-Trophäe dazu. Großbritannien und Andy Murray (r.) mussten weiter warten /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=33.html © getty 34/34 Und jetzt also die 18! Im Finale der Legenden besiegt Federer im Alter von 35 Jahren Rafael Nadal mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Und bestätigt: Schluss ist noch lange nicht /de/sport/diashows/roger-federer-alle-grand-slam-siege/roger-federer-alle-grand-slam-siege-wimbledon-roland-garros-flushing-meadows-australian-open,seite=34.html

Spätestens da stand für mich fest, dass Dein 18. Grand-Slam-Titel nicht mehr passieren würde, immerhin bist Du bereits 35 Jahre alt. Doch dann kamen diese zwei Wochen in Melbourne. Die Auslosung meinte es nicht gut mit Dir ab der dritten Runde. Ein wenig Glück hattest Du, dass Dir ein Viertelfinale gegen Andy Murray erspart blieb. Du besiegtest drei Top-Ten-Spieler auf dem Weg ins Finale, Tomas Berdych, Kei Nishikori und Stan Wawrinka. Du gewannst zweimal in fünf Sätzen, obwohl Deine Fünfsatzbilanz nicht die Allerbeste ist. Auf einmal hatten wir das Traumfinale zwischen Dir und Rafael Nadal. Die Zeit schien still zu stehen. Das Finale wurde zum vielleicht bedeutendsten Match der Tennishistorie hochstilisiert. Ich habe in den letzten Jahren hin und wieder an Deinem Status als "GOAT" (Greatest Of All Time) gezweifelt. Einiges sprach aus meiner Sicht nun gegen Dich, da Du viele bedeutende Matches und Titel nicht mehr gewinnen konntest.

Chapeau für diese Leistung

Das Finale wurde für Dich zur Achterbahnfahrt der Gefühle, und es folgte einem bekannten Muster in Matches gegen Nadal. Als Du im fünften Satz nach vielen vertanen Chancen mit 1:3 in Rückstand gerietest, glaubten wohl nur noch die Allerwenigsten an Deinen Sieg, ich tat es jedenfalls nicht. Doch Du glaubtest an Dich, spieltest plötzlich frei auf und gewannst den Titel. Das lange Warten auf Nummer 18 war schließlich zu Ende. Du hast uns alle eines Besseren belehrt - mal wieder. Chapeau für diese Leistung! Roger, es tut mir leid! Es tut mir leid, dass ich an Dir gezweifelt habe. Was Deine größte Stärke ist? Für mich ist es, dass Du nach den vielen, bitteren Niederlagen der letzten Jahre nie Deine Zuversicht verloren hast. Es hat den Anschein, dass Du umso stärker zurückkommst, umso unglücklicher die Niederlage ist.

Nach Deinem Titelgewinn explodierten die sozialen Medien. Zahlreiche Kollegen und Kolleginnen freuten sich mit Dir. Nicht nur für mich, sondern für viele andere auch bist Du der beste Tennisbotschafter, den man sich vorstellen kann. Ob noch ein 19. Grand-Slam-Titel in Dir steckt? Das wird die Zeit zeigen. Aber das ist nicht allzu wichtig. Viel wichtiger ist, dass Du dem Tennissport noch lange Zeit erhalten bleibst und dass Du solange spielst, wie es Dir Freude bereitet, ob nun mit großem Erfolg oder auch nicht. Tennis braucht Dich, denn ohne Dich ist Tennis nur halb so schön!

Sportlichst

Christian Albrecht Barschel

Roger Federer im Steckbrief