Deja-vu für Milan und Torino

Freitag, 13.01.2017

FC Crotone - FC Bologna (Sa., 18 Uhr live auf DAZN )

Inter Mailand - Chievo Verona (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Cagliari Calcio - FC Genua (So., 12.30 Uhr live auf DAZN)

Sampdoria Genua - FC Empoli (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Lazio Rom - Atalanta Bergamo (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

SSC Neapel - Delfino Pescara (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

"Mission erfüllt", atmete Piotr Zielinski Mitte der Woche durch. Neapel qualifizierte sich mit einem 3:1-Sieg über Spezia für die nächste Runde in der Coppa Italia. Wenig später heißt es aber wieder: "Mission begonnen." Die neue heißt Delfino Pescara und steht auf dem letzten Tabellenplatz Italiens.

Neun Punkte konnte der Underdog in 18 Spielen nur sichern, Neapel hat derer 38 verbucht. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Nachrichten in beiden Lagern. Die Gastgeber beschäftigen sich vor allem mit Gerüchten um Manolo Gabbiadini.

Pescara dagegen freut sich über einen Altstar. Alberto Gilardino soll mit 34 Jahren der große Hoffnungsträger im Abstiegskampf sein. Am letzten Wochenende konnte man nicht spielen, Schnee verhinderte die Partie gegen den AC Florenz. Ausgeruht dürften die Spieler also sein.

US Sassuolo - US Palermo (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Udinese Calcio - AS Rom (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Mindestens vier Punkte trennen die Roma von Juventus. Der erhoffte Angriff blieb bisher auch in diesem Jahr aus, mit einem Auswärtssieg bei Udinese könnte das Team von Trainer Luciano Spalletti aber zumindest ein Ausrufezeichen setzen und den Konkurrenten unter Druck halten.

Einfach wird das gewiss nicht, sind die Gastgeber doch einmal mehr im gesicherten Mittelfeld zu Hause und können mit ihrem ausgewogenen Team vielen Mannschaft empfindlich wehtun. Können, denn in den letzten zwei Partien gelang das nicht, Inter Mailand und Sampdoria Genua blieben unbesiegt.

Somit kommt Kevin Lasagna vielleicht zur rechten Zeit. Der Stürmer soll kurz vor einem Wechsel zu Udinese stehen, ein Einsatz am Wochenende wäre (Stand Donnerstag) durchaus möglich. Die Roma kann noch nicht auf einen Neuzugang bauen, die Gerüchte verliefen sich bisher allesamt.

AC Florenz - Juventus Turin (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Ein Topduell für den Sonntagabend - könnte man meinen. Juventus als Tabellenführer, Florenz ist allerdings nur im Mittelfeld der Tabelle zu finden. Die Viola hat es in dieser Saison schwer. "Wir müssen uns verbessern", stellte Trainer Paulo Sousa nach dem umkämpften Duell in der Coppa Italia fest.

Gerade so vermied das Team die Verlängerung gegen Chievo, die intensiven 90 Minuten dürften noch immer in den Knochen stecken. Immerhin, so Sousa: "Die zweite Halbzeit war deutlich besser." Es gibt also Hoffnung für das Duell mit dem amtierenden Meister.

Hoffnung gibt auch die Heimstärke. Die hat Andrea Barzagli ausgemacht: "Florenz ist sehr stark im eigenen Stadion. Sie spielen exzellenten Fußball mit vielen talentierten Spielern, es wird ein faszinierendes Spiel." Was Hoffnung macht: Die Gastgeber sind tatsächlich im eigenen Stadion noch ungeschlagen.

FC Turin - AC Milan (Mo., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Turbulente Zeiten sind es beim AC Milan. Der Klub ist noch immer nicht erfolgreich verkauft, der neue Termin ist auf Mitte Februar verlegt worden. Derweil fliegen die Gerüchte nur so ins Haus, unter anderem soll Luiz Adriano gehen und Gerard Deulofeu kommen.

Und dann kam kürzlich auch noch Thiago Silva hinzu, der eine eigene Rückkehr weiterhin für möglich hält. Den Fans ist der Kopf also verdreht worden, dabei steht mit Torino kein leichtes Auswärtsspiel auf dem Programm. Das Besondere: Drei Tage zuvor war die Partie exakt die gleiche in der Coppa Italia.

Zweimal in Folge trifft Ex-Trainer Sinisa Mihajlovic auf Milan. Für beide Duelle gilt: "Milan ist nicht unbesiegbar. Wir müssen uns einfach nur auf unseren Fußball konzentrieren." In der Coppa gelang das nicht: Milan siegte nach Rückstand mit 2:1.