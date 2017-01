Evra: Crystal Palace oder Valencia?

Freitag, 13.01.2017

Als Linksverteidiger wurde Patrice Evra bei Juventus Turin der Rang abgelaufen. Der 35-Jährige will im gehobenen Fußballeralter nicht auf der Bank sitzen und sucht so einen neuen Verein. Neben dem FC Valencia scheint auch Crystal Palace interessiert zu sein.

Noch im Winter will der Franzose den Klub verlassen. Palace ist laut Sky Sport Italia und Mediaset Premium eine realistische Option. Evra kennt die Premier League, spielte er doch schon bei Manchester United. Noch bis Ende der Woche könnte eine Einigung erfolgen.

All das könnte sich als relevant für den Fall Sead Kolasinac herausstellen. Juventus ist offen am Mann vom FC Schalke 04 interessiert. Sollte Evra gehen, könnten den Italiener bereits im Winter aktiv werden. Das deutete Juve-Sportdirektor Giuseppe Marotta zuletzt an.

Patrice Evra im Steckbrief