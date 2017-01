Icardi: "Für China ist immer noch Zeit"

Sonntag, 15.01.2017

"Ich habe kürzlich erst meinen Vertrag verlängert", erklärte Icardi nach Inters 3:1-Sieg am Samstagabend gegen Chievo Verona, bei dem Icardi zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. "Ich bin glücklich, dieses Trikot tragen zu dürfen."

Wie viele andere wurde auch der 23-jährige Angreifer mit einem Wechsel ins Reich der Mitte in Verbindung gebracht, schob dem aber erstmal einen Riegel vor: "Für China ist auch am Ende meiner Karriere noch Zeit."

Icardi traf in der aktuellen Saison in 20 Spielen 15-mal und führt die Torschützenliste der Serie A an.

