Premier League 21. Spieltag: Mou vs. Klopp

Donnerstag, 12.01.2017

Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion (Sa. 13:00 Live auf DAZN und im LIVETICKER) Tottenham konnte nur eins seiner letzten sieben Spiele gegen West Brom gewinnen. Aber auch die Baggies tun sich an der White Hart Lane schwer. Dort gelang ihnen bisher lediglich ein Premier-League-Sieg.

Dele Alli ist on fire. Dem Shootingstar der Spurs gelangen in 52 Premier-League-Spielen bereits 20 Tore. Damit erreichte er diese Marke deutlich schneller als Paul Scholes (74), David Beckham (90) oder Frank Lampard (140). Auch in zwei seiner bisherigen drei Spiele gegen West Brom traf Alli.

West Brom spielt die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte. Nur 2012/13 holten die Baggies mehr Punkte aus den ersten 20 Spielen. Tottenham auf der anderen Seite ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen (8 Siege, 2 Unentschieden), hat in jedem der letzten fünf Spiele getroffen und will an Chelsea und dem FC Liverpool dran bleiben.

Swansea City - FC Arsenal (Sa. 16:00 Uhr Live auf DAZN und im LIVETICKER)

ENG Premier League, 20. Spieltag

Arsenal schwächelte in den letzten Spielen und braucht einen Sieg, damit der Abstand zu den Champions-League-Rängen nicht zu groß wird. Die Schwäne können mit einem Sieg unter dem neuen Trainer Paul Clement (vorher Co-Trainer beim FC Bayern) die Abstiegsränge verlassen.

Bei Arsenal steht Olivier Giroud im Fokus. Der Stürmer erzielte mit seinen letzten 17 Torschüssen zwölf Tore. Sein Sturmkollege Alexis Sanchez war in seinen letzten 31 Premier-League-Spielen an 30 Toren beteiligt.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Schuh drückt bei den Gunners in der Defensive. In keinem der letzten sechs Spiele hielt Arsenal die Null, was auch Torhüter Petr Cech zu öffentlicher Kritik veranlasste.

Burnley - Southampton (Sa. 16:00 Uhr)

Hull City - Stoke (Sa. 16:00 Uhr)

Watford - Middlesbrough (Sa. 16:00 Uhr)

West Ham - Crystal Palace (Sa. 16:00 Uhr)

Leicester - Chelsea (Sa. 18:30 Live auf DAZN und im LIVETICKER)

Chelsea hat allein im Dezember mehr Premier-League-Siege eingefahren, als Leicester in der gesamten bisherigen Saison.

Never change a running system! Antonio Conte ist der Trainer, der die wenigsten Änderungen (19) in seiner Startelf vornahm. Die hohe Belastung der Weihnachtszeit machte sich zuletzt aber bemerkbar. Alleine in den letzten fünf Spielen nahm Conte zehn Änderungen vor.

Leicester hat 18 seiner 21 Punkte in dieser Saison zu Hause geholt, muss aber gegen Chelsea auf Riyad Mahrez, Islam Slimani und Daniel Amartey verzichten. Diese weilen beim Afrika Cup.

Everton - Manchester City (So. 14:30 Live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Citizens verloren drei ihrer letzten sieben Premier-League-Spiele, davor brauchte es 24 Partien für drei Niederlagen.

Everton kommt nach schwachem Saisonstart immer besser in Form und braucht Siege, um noch einmal in den Kampf um das internationale Geschäft eingreifen zu können. Dabei müssen die Toffees auf Idrissa Gueye verzichten, der für den Senegal beim Afrika Cup aufläuft. Guyue hat die meisten Zweikämpfe aller Premier-League-Spieler geführt.

Romelu Lukaku erzielte bereits elf Saisontore und befindet sich in blendender Verfassung. Seit seinem Premier-League-Debüt haben nur Sergio Agüero und Harry Kane öfter getroffen. Manchester City liegt dem Belgier sowieso, er erzielte drei der letzten fünf Everton-Tore gegen die Skyblues.

Manchester United - Liverpool (So. 17:00 Live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die beiden Erzrivalen treffen zum 50. Mal in der Premier League aufeinander. Die Reds wollen an Tabellenführer Chelsea dran bleiben, aber auch Manchester United befindet sich in guter Form. Wettbewerbsübergreifend gelangen den Red Devils bereits neun Siege am Stück

Jürgen Klopp muss auf Sadio Mane verzichten. Der Toptorjäger der Reds ist beim Afrika Cup. In die Bresche springen könnte Adam Lallana, der bereits bei 14 Scorerpunkten steht. Unter der Woche gab außerdem Philippe Coutinho sein Comeback im League Cup gegen Southampton.

Im Hinspiel hatte Manchester United nur 35 Prozent Ballbesitz. Das ist der geringste Wert, den United seit Beginn der detaillierten Datenaufzeichnung vorweisen konnte.

Wayne Rooney könnte sein 450. Premier-League-Spiel bestreiten und dabei zum alleinigen Rekordtorschützen der Red Devils werden, sollte ihm gegen Liverpool sein 250. Pflichtspielttreffer gelingen.

Alle News zur Premier League in der Übersicht