Higuain: Juve macht dich zur Kriegsmaschine

Samstag, 14.01.2017

"Juve wurde als Sieger geboren. Das ist das Einzige was hier zählt und darauf wird man auch vorbereitet. Sie verwandeln dich in eine Kriegsmaschine", so der Argentinier im Interview mit Tuttosport.

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Higuain war vor der Saison für die italienische Rekordsumme von 90 Millionen Euro vom SSC Neapel zur Alten Dame gewechselt. Bei seinem neuen Klub wurde der 29-Jährige bestens aufgenommen: "Ich hatte zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, aber mir wurde hier sehr geholfen. Ich wusste, auf was ich mich einlasse."

Mit 15 Toren in 24 Pflichtspielen ist der Angreifer in der laufenden Saison bester Torschütze von Juventus.

Gonzalo Higuain im Steckbrief