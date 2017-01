Gerüchte: Milan an Wilshere interessiert

Freitag, 20.01.2017

Der Arsenal-Spieler wurde in dieser Saison an den Premier League-Rivalen Bournemouth ausgeliehen, um seine stagnierende Karriere wieder auf Trab zu bringen. Wilshere hat offensichtlich einen guten Eindruck bei den Arsenal-Offiziellen hinterlassen, die ihm einen neuen Vertrag angeboten haben.

Trotzdem sieht der Mittelfeldspieler seine Zukunft anscheinend nicht bei den Gunners und das Interesse der Rossoneri am 25-Jährigen ist weithin bekannt.

Wilshere spielte für Bournemouth in dieser Saison 14 Mal in der EPL von Beginn an. Cherries-Coach Eddie Howe ist sich sicher, dass eine permanente Verpflichtung des Spielers für sein Team schlichtweg unmöglich ist.

Jack Wilshere im Steckbrief