Kann sich Juve wieder absetzen?

Freitag, 20.01.2017

AC Chievo - AC Florenz (Sa., 18 Uhr live auf DAZN)

AC Milan - SSC Neapel (Sa., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Napoli zu Gast beim Lieblingsgegner! Die Azzurri haben nur eines der letzten elf Ligaspiele gegen Milan verloren. Auch die Heimspielbilanz dürfte den Rossoneri nur wenig Hoffnung machen: Der letzte Heimsieg gegen Neapel gelang im Dezember 2014. Bei Gianluigi Donnarummas 50. Ligaspiel soll die Durststrecke endlich beendet werden.

Die Mannschaft von Maurizio Sarri reist mit großem Selbstvertrauen nach Mailand. Seit neun Spielen ist man in der Serie A ungeschlagen. Das Prunkstück des Teams ist die Offensive um Dries Mertens: In den bisherigen 20 Spielen netzten die Azzurri 45 Mal.

Juventus Turin - Lazio Rom (So., 12:30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Juventus kann nicht verlieren, zumindest nich zu Hause. Der Liagprimus ist nicht nur seit 24 Serie-A-Spielen gegen Lazio ungeschlagen, sondern konnte die letzten 26 Heimspiele in der Liga allesamt gewinnen - Rekord! Massimiliano Allegri darf sich darüber hinaus über seinen nunmehr 300. Serie-A-Einsatz als Trainer freuen.

Doch auch die Römer zeigten sich zuletzt formstark: Aus den letzten acht Ligaspielen stehen für Lazio sechs Siege (zwei Niederlagen) zu Buche und ein Dreier gegen Juve würde den dritten Erfolg in Folge bedeuten. Aber es ist Vorsicht geboten: Gonzalo Higuain schoss gegen die Biancocelesti bereits elf Tore in der Serie A - so viele wie gegen keinen anderen Klub in der Liga.

FC Bologna - FC Turin (So., 15 Uhr live auf DAZN)

FC Empoli - Udinese Calcio (So., 15 Uhr live auf DAZN)

CFC Genua - FC Crotone (So., 15 Uhr live auf DAZN)

US Palermo - Inter Mailand (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Zuletzt gab es für Palermo gegen Inter nur wenig zu holen: Bei drei von fünf Ligaspielen musste man sich die Punkte teilen, während die anderen beiden Partien an die Nerazzurri gingen.

Die Gäste haben derzeit einen echten Lauf: In den letzten fünf Serie-A-Spielen konnte Inter die volle Ausbeute von 15 Punkten einfahren. Bei einem Sieg gegen US würden sie eine Siegesserie aus dem Jahr 2012 egalisieren.

Vor allem Mauro Icardi könnte dabei behilflich sein: Mit 15 Toren ist er derzeit der beste Torjäger der Liga. Außerdem hat er in den letzten vier Spielen gegen Palermo fünf Mal getroffen.

Für die Gastgeber sieht es dagegen eher schlecht aus. Aus den letzten 13 Spielen konnten die Rosanero nur vier Punkte holen und kassierten 32 Tore. Mit insgesamt 40 Gegentreffern hat man die zweitschlechteste Defensive hinter Cagliari.

Delfino Pescara - US Sassuolo (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Atalanta Bergamo - Sampdoria Genua (So., 18 Uhr live auf DAZN)

AS Rom - Cagliari Calcio (So., 20:45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

