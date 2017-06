Medien: Monaco-Coach nach China

Mittwoch, 07.06.2017

Wie A Bola vermeldet, hat der portugiesische Trainer Einigung mit den Chinesen erzielt. Er soll für drei Jahre unterschreiben und insgesamt 36 Millionen Euro verdienen. Beijing zahlt demnach wohl die Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro an den AS Monaco.

Die Monegassen werden über die Entwicklung der Dinge wenig erfreut sein. Mit Jardim feierten sie zuletzt nicht nur die Meisterschaft in Frankreich, sondern erreichten auch das Halbfinale der Champions League. Eine Gehaltsnachbesserung soll der Trainer allerdings abgelehnt haben.

Beijing Guoan steht nach zwölf Spieltagen der laufenden chinesischen Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Trainer Jose Manuel Gonzalez trat vor wenigen Tagen zurück. Jardim würde unter anderem auf Jonatan Soriano und Renato Augusto treffen.

Leonardo Jardim im Steckbrief