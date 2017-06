Alle Infos zum Kanada-GP der Formel 1

Montag, 05.06.2017

Wann findet der Kanada-GP statt?

Der Große Preis von Kanada der Formel 1 findet als siebtes Saisonrennen vom 9. Juni bis zum 11. Juni 2017 in Montreal auf dem Circuit Gilles-Villeneuve statt. Schon zum 48. Mal gibt es einen Grand Prix in Kanada; der erste Große Preis wurde 1967 auf dem Circuit Motorsport Park in Clarington 100 km von Toronto entfernt ausgetragen. Auf dieser Strecke wurde ebenfalls 1969 sowie von 1971 bis 1977 gefahren. Zweimal (1968/1970) war der Circuit Mont-Tremblant in der gleichnamigen Stadt Austragungsort des Großen Preises von Kanada. Seit 1978 machte die Station ausschließlich Halt in Montreal. Die Strecke wurde am 12. Juni 1982 nach Gilles Villeneuve benannt, der fünf Wochen zuvor beim Großen Preis von Belgien tödlich verunglückte. 1975, 1987 sowie 2009 war der Kanada-GP nicht im Formel 1-Kalender vertreten.

Startzeit: Die Sessions im Überblick

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr. 09. Juni 16.00-16.30 Uhr (MESZ) 2. Freies Training Fr., 9. Juni 20.00-21.30 Uhr (MESZ) 3. Freies Training Sa., 10. Juni 16.00-17.00 Uhr (MESZ) Qualifying Sa., 10. Juni 19.00-20.00 Uhr (MESZ) Rennen So., 11. Juni 20 Uhr (MESZ)

Das Montreal-Rennen live bei RTL, Sky, SkyGo und TV Now

In Deutschland können alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen im Fernsehen verfolgt werden. Das erste Freie Training kann ebenso wie Qualifikation und Rennen im Free-TV und im Pay-TV angesehen werden. Live-Übertragungen des zweiten und dritten Freien Trainings gibt es dagegen nur auf dem Pay-TV-Sender Sky, der alle Sessions des Rennwochenendes zeigt. NTV sendet das erste Freie Training live, RTL überträgt Qualifying wie auch Rennen live. Das dritte Freie Training gibt es kurz vor der Quali in der Zusammenfassung bei RTL im Free-TV zu sehen.

Eine Alternative zu Sky sind unter anderem LIVETICKER auf verschiedenen Online-Seiten. SPOX bietet einen LIVETICKER zu allen Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen an.

Online sind alle Sessions auch auf SkyGo zu empfangen - sogar per Android-App und iPhone/iPad-App. Das RTL-Pendant TV Now zeigt Qualifying und Rennen live und kostenlos - auch hier gibt es eine Android-App wie auch eine iPhone-/iPad-App.

In Österreich wird das Qualifying am Samstag von ORF1 übertragen. Die Sendung beginnt um 18.55 Uhr. In der Schweiz kann die Qualifikation zeitgleich auf SRFinfo verfolgt werden. Am Sonntag beginnt die Übertragung beim Schweizer Sender SRF2 um 19.30 Uhr, in Österreich erneut auf ORF1 um 19.50 Uhr.

Circuit Gilles-Villeneuve: Die Strecke des Kanada-GP

Die Rennstrecke liegt auf der Ile Notre-Dame, einer künstlichen Insel im Sankt-Lorenz-Strom. Wie auch beim Monaco-GP sind große Teile der Strecke außerhalb des Renn-Wochenendes für den normalen Verkehr freigegeben. Durch die isolierte Lage ergibt sich eine Strecke mit vielen langen Geraden, die wie vor Start-und-Ziel nur durch eine Schikane unterbrochen werden. Der Vollgasanteil in Montreal beträgt 63 Prozent. Am längsten kann das Gaspedal nach der Haarnadelkurve 10 durchgedrückt werden. Etwa einen Kilometer müssen die Fahrer nicht vom Gaspedal gehen.

Eine weitere Besonderheit in Montreal ist die sogenannte Wall of Champions vor der Start-und-Ziel-Gerade. Den Namen trägt der Ausgang der Schikane seit 1999, als die ehemaligen Weltmeister Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve durch eine Kollision mit der Streckenbegrenzung das Rennen beenden mussten.

Beim Kanada-GP gibt es zwei DRS-Zonen, in welchen der Heckflügel der Autos flach gestellt werden dürfen. Diese Zonen befinden sich auf der Geraden vor der Wall of Champions sowie auf der Start-und-Ziel-Geraden. Gemessen wird der Abstand nach Kurve neun und vor der langsamen Haarnadelkurve.

Montreal-Sieger: Rekorde und Ergebnis des Kanada-GP 2016

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton konnte 2016 den Großen Preis von Kanada nach 2007, 2010, 2012 und 2015 bereits zum fünften Mal gewinnen. Zweiter wurde Sebastian Vettel im Ferrari vor Valtteri Bottas im Williams. Der spätere Weltmeister Nico Rosberg fiel bereits nach dem Start nach einer Kollision mit Hamilton auf Rang acht zurück und beendete das Rennen auch auf diesem Platz. Der Deutsche fuhr mit einer Zeit von 1:15,599 die schnellste Runde des Rennens.

Mit fünf Siegen in Kanada liegt Hamilton auf dem zweiten Platz in der ewigen Bestenliste. Rekordsieger in Kanada ist Rekordweltmeister Michael Schumacher mit sieben Siegen. Der Deutsche hält mit sechs Pole-Positions zudem auch den Rekord in dieser Kategorie. Hamilton steht bei fünf Poles und könnte 2017 mit Schumacher gleichziehen. Rekordsieger der Konstrukteure ist Ferrari mit zehn Siegen. Es folgen McLaren (neun) und Williams (sieben).

In der Saison 2011 kam es beim Kanada-GP zu schweren Regenfällen. Das Rennen ging mit vier Stunden und vier Minuten als längstes Rennen der Formel-1-Geschichte ein. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 74,864 km/h war zudem die langsamste, die je in der Königsklasse gefahren wurde. Der Grund: Durch die vielen Unfälle musste immer wieder das Safety Car auf die Strecke. Insgesamt 30 Runden führte Bernd Mayländer das Feld um den Kurs - ebenfalls Rekord.

Fahrer mit den meisten Siegen in Kanada:

Fahrer Nation Siege Michael Schumacher Deutschland 7 Lewis Hamilton Großbritannien 5 Nelson Piquet Brasilien 3 Ayrton Senna Brasilien 2 Alan Jones Australien 2

Welche Reifen werden beim Kanada-GP gefahren?

Wie schon beim Großen Preis von Monaco bringt Reifenhersteller Pirelli die drei weichsten Mischungen zu einem Rennen. Die lila-farbigen Ultrasoften Pneus sind die weicheste Mischung im Sortiment der Italiener gefolgt von den roten Supersoft und den gelben Soft. Der Circuit Gilles-Villeneuve gilt als reifenschonend, deshalb ist die Wahl Pirellis nicht verwunderlich. Der Reifenabbau dürfte allerdings größer sein als in Monaco, weshalb die meisten Fahrer wohl wieder auf eine Zwei-Stopp-Strategie gehen werden.

Fahrer Soft Supersoft Ultrasoft Lewis Hamilton 1 4 8 Valtteri Bottas 2 3 8 Daniel Ricciardo 1 5 7 Max Vestappen 1 5 7 Sebastian Vettel 1 3 9 Kimi Räikkönen 1 3 9 Sergio Perez 2 3 8 Esteban Ocon 2 3 8 Felipe Massa 2 4 7 Lance Stroll 1 5 7 Fernando Alonso 1 2 10 Stoffel Vandoorne 2 1 10 Carlos Sainz Jr. 2 3 8 Daniil Kvyat 2 3 8 Romain Grosjean 1 5 7 Kevin Magnussen 2 4 7 Nico Hülkenberg 2 4 7 Jolyon Palmer 2 4 7 Pascal Wehrlein 3 3 7 Marcus Ericsson 2 4 7

Wie ist der Stand in der Fahrer-WM der Saison 2017?

In der Fahrer-Weltmeisterschaft führt Sebastian Vettel nach sechs Rennen vor Lewis Hamilton. Bei einem Vorsprung von 25 Punkten würde der Ferrari-Pilot die Spitzenposition sogar bei einem Ausfall und einem gleichzeitigen Sieg Hamiltons behalten.

Position Fahrer Punkte 1. Sebastian Vettel 129 2. Lewis Hamilton 104 3. Valtteri Bottas 75 4. Kimi Räikkönen 67 5. Daniel Ricciardo 52 6. Max Verstappen 45 7. Sergio Perez 34 8. Carlos Sainz Jr. 25 9. Felipe Massa 20 10. Esteban Ocon 19 11. Nico Hülkenberg 14 12. Romain Grosjean 9 13. Kevin Magnussen 5 14. Pascal Wehrlein 4 15. Daniil Kvyat 4 16. Jolyon Palmer - 17. Marcus Ericsson - 18. Lance Stroll - 19. Fernando Alonso - 20. Antonio Giovinazzi - 21. Stoffel Vandoorne - 22. Jenson Button -

Wie ist der Stand in der Konstrukteurs-WM 2017?

Durch den Doppelsieg beim Monaco-GP hat sich Ferrari die Führung in der Konstrukteursweltmeisterschaft zurückerobert. Mercedes folgt mit 17 Punkten Rückstand vor Red Bull.