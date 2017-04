PSG verlängert mit Cavani

Dienstag, 25.04.2017

Cavani (30) war 2013 aus Italien vom SSC Neapel für 65 Millionen Euro zu PSG gewechselt. Für Paris erzielte er seit seiner Ankunft in Paris im Juli 2013 125 Tore in 192 Pflichtspielen. In der laufenden Spielzeit traf der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend bereits 44 Mal. Das erneuerte Arbeitspapier ist daher die logische Konsequenz.

"Es war immer klar, dass mein absoluter Wille ist, meine Geschichte hier fortzusetzen. Paris ist mit all seinen Mitarbeitern und Fans einer der großartigsten Klubs der Welt", betonte Cavani.

"Diese Verlängerung unterstreicht Cavanis Vertrauen in unser Projekt", sagte Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Am Mittwoch (21.05 Uhr) kämpft PSG zu Hause gegen den Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco um den Einzug ins Pokal-Endspiel.

