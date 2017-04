Pflichtaufgaben für das Spitzentrio

Donnerstag, 06.04.2017

OSC Lille - OGC Nizza (Fr., 19.45 Uhr)

Keine guten Vorzeichen für Lille: Die Nordfranzosen sind seit neun Duellen mit Nizza sieglos. Fünf Unentschieden stehen vier Niederlagen gegenüber, zudem brachte LOSC in sechs der letzten acht Aufeinandertreffen mit der Favre-Truppe kein Tor zustande.

Nizza hat derzeit die wohl schlechtesten Karten auf den Titel. Die Mannschaft von der Mittelmeer-Küste hat als einzige der drei potenziellen Kandidaten bereits 31 Spiele absolviert, der Rückstand auf Tabellenführer Monaco beträgt derzeit dennoch "nur" vier Zähler.

SCO Angers - AS Monaco (Sa., 17 Uhr)

Angers gewann lediglich eines der letzten elf Liga-Spiele gegen die Monegassen.

Dabei sieht es vor der kommenden Begegnung auch nicht sonderlich verheißungsvoll für SCO aus: Monaco holte in 30 Spielen bislang 71 Punkte, was gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt der Saison die beste Ausbeute der Vereinsgeschichte ist. Zudem ist die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim seit zwölf Spielen unbezwungen.

Bei seinen letzten fünf Startelf-Einsätzen steuerte Durchstarter Kylian Mbappe neun Tore bei. Ob Jardim allerdings von Beginn an auf seinen Youngster setzt, ist fraglich, steht am kommenden Dienstag doch das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund an.

AS Nancy - Stade Rennes (Sa., 20 Uhr)

Olympique Lyon - FC Lorient (Sa., 20 Uhr)

SM Caen - HSC Montpellier (Sa., 20 Uhr)

FCO Dijon - SC Bastia (Sa., 20 Uhr)

Girondins Bordeaux - FC Metz (Sa., 20 Uhr)

FC Toulouse - Olympique Marseille (So., 15 Uhr)

AS Saint-Etienne - FC Nantes (So., 17 Uhr)

Paris Saint-Germain - EA Guingamp (So., 21 Uhr)

Guingamp hat in der Hauptstadt zumeist einen schweren Stand. Die letzten fünf Paris-Reisen hätten sich die Nordwestfranzosen eigentlich sparen können, gingen doch alle Partien verloren, wobei EA nicht ein einziger Treffer gelang.

Festung Parc des Princes: Seit 19 Heimspielen ist PSG ungeschlagen. Eine Bilanz, die aktuell nur von Nizza getoppt wird (20 Heimspiele ohne Niederlage)

Der EA-Schreck scheechthin trägt den Namen Cavani: Der Uruguayer erzielte in den vergangenen drei Spielen gegen Guingamp satte fünf Treffer. Insgesamt kommt der Torjäger in dieser Spielzeit bereits auf 27 Liga-Tore.

