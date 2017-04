Medien: Cavani verlängert bei PSG

Freitag, 21.04.2017

Die L'Equipe berichtet, dass sich Cavani und PSG auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt haben. Demnach soll der 30-Jährige mit Klub-Eigner Nasser al-Khelaïfi erfolgreich verhandelt haben und sein Gehalt nochmals erhöht worden sein.

Cavani kam im Sommer 2013 vom SSC Neapel nach Paris. In dieser Saison profitierte er vom Abgang Zlatan Ibrahimovics und erzielte in 43 Spielen 43 Treffer. Ursprünglich war er bis Sommer 2018 gebunden, verlängerte also um zwei Jahre.

