Cavani und PSG kurz vor Vertragsverlängerung

Montag, 10.04.2017

PSG möchte bis 2020 verlängern. Cavani kann sich das ebenfalls vorstellen, stellt aber noch einige Forderungen: So geht es zum einen darum, keine Strafen für zu spätes Zurückkehren aus dem Urlaub zu bekommen. Auch möchte er seine Bildrechte künftig selbst verwalten.

Außerdem soll der Klub die Steuern, die er jetzt in Frankreich zahlen muss, nachdem er seinen Auswanderer-Status verloren hat, übernehmen. Dieses Geld möchte er gerne in soziale Projekte in seine Heimat Uruguay investieren.

Cavani ist nach dem Weggang von Zlatan Ibrahimovic die klare Nummer eins im PSG-Sturm. Er war 2013 für knapp 65 Millionen Euro von Napoli nach Paris gewechselt und gewann seitdem unter anderem drei französische Meisterschaften.

Edinson Cavani im Steckbrief