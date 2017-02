Lyon: Ghezzal und Tolisso werden bestraft

Dienstag, 07.02.2017

"Bruno Genesio hatte die beiden eigens darauf hingewiesen, die Regeln zu akzeptieren. Wenn man vom Platz gestellt wird, schadet man nicht nur sich selbst, sondern dem ganzen Team", so der Präsident. Nach einem Gespräch mit dem Trainer hätten die beiden entschieden, "dass wir sie finanziell bestrafen, so wie das in England die Regel ist". Aulas weiter: "Wenn man ein Profifußballer ist und viel Geld verdient, dann muss man auch eine der Reaktion angemessene Strafe akzeptieren."

In der Liga steht Lyon momentan nur auf dem vierten Tabellenplatz, welcher zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt aktuell zwölf Punkte, wobei Olympique noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

