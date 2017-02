Lyon-Präsident erteilt Lacazette die Freigabe

Dienstag, 07.02.2017

Aulas selbst scheint mit dem Wunsch seines Top-Stürmers keine Probleme zu haben: "Alex wollte schon immer für einen großen Klub spielen und Lyon hat nichts dagegen. Wir sind einer Meinung", sagte er bei OL-TV.

Der Vertrag Lacazettes ist bis Sommer 2019 datiert. Die Ablösesumme dürfte laut transfermarkt.de jenseits der 50-Millionen-Marke liegen - das wäre Vereinsrekord.

Am Montag hatte der Stürmer offen auf Canal+ betont: "Ich denke, dass ich in diesem Sommer eine Veränderung benötige." Der Franzose kommt in dieser Saison auf 18 Tore in 18 Ligue-1-Einsätzen. Ziel dürfte die Premier League sein.

Alexandre Lacazette im Steckbrief