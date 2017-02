Monaco trifft weiter und festigt Tabellenführung

Samstag, 04.02.2017

FC Metz - Olympique Marseille 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Jouffre (82.)

AS Monaco - OGC Nizza 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Germain (47.), 2:0 Falcao (60.), 3:0 Falcao (81.)

Monaco schießt auch Nizza ab. Die Gäste legten zwar gut los, dann riss Monaco die Partie aber mehr und mehr an sich. Der Tabellenführer hatte mehr vom Spiel, die sonst so treffsichere Offensive kam aber gegen gut stehende Gäste in der ersten Halbzeit nur zu einem Torschuss, weshalb das 0:0 zur Pause durchaus in Ordnung war.

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein anderes Bild. Die Monegassen kamen furios aus der Kabine und hatten einige Chancen. Valere Germein nutzte eine davon und köpfte zum verdienten Führungstreffer (47.) ein. Nur wenig später legte Toptorjäger Falcao nach einer schönen Kombination das 2:0 (60.) nach.

Nizza steckte nicht auf und suchte bei seinen Offensivbemühungen vor allem Mario Balotelli. Der Italiener agierte aber weitgehend glücklos und Falcao machte in der Schlussphase mit dem 3:0 den Deckel drauf (81.).

Monaco hat in jedem der letzten 17 Ligaspiele getroffen und sechs der letzten acht Aufeinandertreffen mit Nizza in der Ligue 1 gewonnen. Die Gäste mussten die erste Niederlage nach zehn ungeschlagenen Spielen in Folge hinnehmen.

EA Guingamp - SM Caen (Sa., 20 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

OSC Lille - FC Lorient (Sa., 20 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Dijon FCO - Paris Saint-Germain (Sa., 20 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die Voraussetzungen sind klar: Dijon ist gegen das Starensemble aus der Hauptstadt klarer Außenseiter. Der Gastgeber liegt nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen und muss um jeden Punkt kämpfen. Währenddessen will PSG den Anschluss zur Spitze finden.

Beim Meister steht Julian Draxler besonders im Fokus. Der Nationalspieler führte sein Team am Mittwoch mit einem Doppelpack zum Sieg im Pokal bei Stade Rennes. "Es gibt einige, die ein Spiel entscheiden können mit einer Aktion. Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die ich habe", zeigte er sich bereits im Vorfeld selbstbewusst.

Auch in der Liga war Draxler schon erfolgreich, mit weiteren Treffern soll er PSG an die Spitze führen. Klar ist: Mit einem Sieg gegen Dijon ist Platz zwei in der Tabelle möglich, denn Monaco und Nizza streiten sich im direkten Duell um die Punkte.

Girondins Bordeaux - Stade Rennes (Sa., 20 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Montpellier - SC Bastia (Sa., 20 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Toulouse - SCO Angers (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Nantes - AS Nancy (So., 17 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

AS Saint-Etienne - Olympique Lyon (So., 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)