Mbappe "Denke nicht an einen Wechsel"

Mit dem AS Monaco steht Mbappe nach 21 Spieltagen an der Spitze der Ligue 1 und brach in der laufenden Saison bereits den Rekord als jüngster Spieler und Torschütze des Klubs. Trotz seiner bereits erreichten Meilensteine ist der Youngster noch nicht fertig: "Ich habe noch nicht genug erreicht, um den Klub zu verlassen. Mit den zwei Rekorden bleibe ich nur halb in Erinnerung."

"Großartige Spieler wollen immer einen großen Eindruck hinterlassen. Das will ich in Monaco schaffen" sagte Mbappe RMC. "Danach ist alles möglich im Fußball. Aber jetzt will ich mich hier entwickeln und etwas erreichen. Ich will ein großartiger Spieler werden", sagte er.

