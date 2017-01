Zweikampf um die Tabellenführung

Donnerstag, 19.01.2017

Bastia - OGC Nizza (Fr., 20.45 Uhr Live auf DAZN)

Der OGC Nizza wird im Auswärstsspiel gegen Bastia alles daran setzen, um sich in der Liga nicht vom großen Konkurrenten AS Monaco abhängen zu lassen. Mit 45 Punkten liegen die Nicois derzeit punktgleich mit dem Klub aus dem Fürstentum auf Platz zwei. Nur das bessere Torverhältnis spielt den Monegassen in die Karten.

Nizza ist in den letzten acht Begegnungen ungeschlagen, verlor in der aktuellen Spielzeit lediglich ein Duell. Somit stellen sie derzeit das Tem mit dem besten Lauf der Liga. In den letzten beiden Partien blieben die Herren von der Cote d'Azur jedoch ohne Torerfolg und mussten sich mit zwei torlosen Remis zufrieden geben, die auch die Tabellenführung kosteten.

Gegen den 17. der Tabelle ist die Elf von Lucien Favre in jedem Fall zu favorisieren. Doch die Statistik spricht für den Außenseiter. Bastia konnte in den letzten fünf Spielen gegen Nizza dreimal über einen Sieg jubeln.

Ein Trumpf im Ärmel der Heimmannschaft könnte Stürmer Enzo Crivelli werden. Der Angreifer erzielte in 15 Spielen sechs Tore, seine letzten beiden Treffer schoss er von außerhalb des Strafraums. Sein Gegenstück Alassane Plea hingegen weiß bereits, wie es sich anfühlt gegen Bastia zu knipsen. Im November traf der 23-Jährige gegen den Klub von der Insel Korsika.

FC Nantes - Paris Saint-Germain (Sa., 17.00 Uhr Live auf DAZN und im LIVETICKER)



Auch im Duell zwischen dem FC Nantes und Paris Saint-Germain ist die Favoritenrolle klar vergeben. PSG liegt in der Tabelle an dritter Stelle und will den Anschluss an Nizza und Monaco nicht verlieren. Daher muss gegen den Elftplatzierten ein Sieg her.

Die Vorzeichen für einen Erfolg der Hauptstädter stehen gut. Wettbewerbsübergreifend konnten die Pariser die letzten zwölf Begegnungen gegen Nantes für sich entscheiden. Das ist historisch gesehen der beste Lauf von PSG gegen eine Mannschaft.

FRA Ligue 1, 21. Spieltag

Zudem hat Nantes die letzten vier Heimspiele gegen den Klub von der Seine verloren. Die Westfranzosen gingen in den letzten 14 Spielen gegen PSG gar neunmal ohne Torerfolg vom Platz. Von den letzten 30 abgegebenen Schüssen auf das Pariser Tor fand kein einziger Ball seinen Weg ins Netz.

Außerdem kann Unai Emery auf Edinson Cavani zählen, der sich in den letzen sechs Spielen gegen Nantes viermal in die Torschützenliste eintragen konnte. Zudem hat auch Angel Di Maria in den Gastgebern einen angenehmen Gegner gefunden. In drei Spielen war der Argentinier an fünf Toren beteiligt (zwei Tore, drei Vorlagen).

Dijon - OSC Lille (Sa., 20.00 Uhr Live auf DAZN)

Girondins Bordeaux - FC Toulouse (Sa., 20.00 Uhr Live auf DAZN)

Metz - Montpellier (Sa., 20.00 Uhr Live auf DAZN)

SM Caen - AS Nancy (Sa., 20.00 Uhr Live auf DAZN)

EA Guingamp - Stade Rennes (Sa., 20.00 Uhr Live auf DAZN)

AS Monaco - FC Lorient (So., 15.00 Uhr Live auf DAZNund im LIVETICKER)

Den frischgebackenen Tabellenführer erwartet im Duell mit Lorient eine Pflichtaufgabe. Gegen den Verein aus dem Tabellenkeller zu verlieren ist absolut verboten. Doch der AS Monaco konnte ohnehin drei der letzten vier Begegnungen gegen den Klub aus der Hafenstadt für sich entscheiden.

Dennoch, Lorient scheint sich leicht im Aufwind zu befinden. Nach einer Serie von sieben Niederlagen konnte in den letzten sechs Spielen dreimal ein Sieg gefeiert werden. Doch auswärts scheint der FC nicht in Fahrt zu kommen. In den letzten zwölf Partien in fremden Stadien konnte kein einziger Dreier eingefahren werden.

Erlebe die Ligue 1 Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Zuschauer im Stade Louis II auf einen Torjubel freuen dürfen. In den letzten 14 Ligaspielen versäumten es die Monegassen kein einziges Mal, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen - 47 Tore wurden dabei erzielt.

Für Lorient gilt es vor allem, Falcao aus der Partie zu nehmen und ihn in seinem Spiel zu stören. Der Kolumbianer war in seinen letzten fünf Ligaspielen an acht Toren beteiligt (sieben Tore, eine Vorlage). Doch auch Majeed Waris von den Gästen ist nicht zu unterschätzen. In seinen letzten sechs Spielen netzte er fünfmal ein, doch ausgerechnet Monaco ist der Gegner, gegen den er am häufigsten ohne Torerfolg blieb.

AS St. Etienne - SCO Angers (So., 17.00 Uhr Live auf DAZN)

Olympique Lyon - Olympique Marseille (So., 21.00 Uhr Live auf DAZN)

Der Tabellenvierte empfängt den Tabellensechsten. Lediglich vier Punkte liegen zwischen den beiden Klubs. Auch die letzten Begegnungen der Vereine waren sehr ausgeglichen - vier Spiele, vier Unentschieden.

Doch Lyon scheint einen Hauch im Vorteil zu sein. Nicht nur die bessere Platzierung in der Liga, auch der Heimvorteil spricht für die Gastgeber. In den letzten acht Partien im eigenen Stadion gegen Marseille blieb OL ungeschlagen. Zudem konnte der amtierende Vizemeister in den letzten 19 Spielen im Parc Olympique Lyonnais jedes Mal über mindestens ein Tor jubeln.

Vor allem Alexandre Lacazette soll versuchen, das Stadion in Ekstase zu versetzen. An den letzten fünf Ligatoren von Lyon war der Franzose jedes Mal beteiligt (vier Tore, eine Vorlage). Doch auch Florian Thauvin von Marseille wird alles daran setzen, gegen seinen Lieblingsgegner zu treffen. Bereits vier Tore konnte er gegen den zehnmaligen Meister erzielen.

Alle News zur Ligue 1