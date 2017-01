Gullit warnt: Pogba könnte wie Depay enden

Sonntag, 22.01.2017

Depay verließ Manchester in der vergangenen Woche, um in der Ligue 1 bei Olympique Lyon einen Neustart zu versuchen. Der niederländische Flügelstürmer konnte die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen, nachdem er 2015 mit vielen Vorschusslorbeeren ins Old Trafford gewechselt war.

Pogba, der für eine Weltrekordablöse von Juventus Turin zu den Red Devils kam, wurde zuletzt in England kritisiert, da er bisher seine Topform noch nicht abrief. Nun äußerte sich Ruud Gullit zu der Thematik.

"Pogba nimmt gerade die gleiche Entwicklung wie Memhphis Depay bei United", sagte der Niederländer dem Mirror. Er legte nach: "Er ist vielleicht der teuerste Spieler der Welt, aber das tut auch nichts zur Sache, wenn er mehr Aufmerksamkeit in sein Outfit, seine Haarfarbe und seine Social-Media-Kanäle als in den Fußball investiert."

Paul Pogba im Steckbrief