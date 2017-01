Kracher in Frankreich und England live auf DAZN

Montag, 23.01.2017

Der Sonntag wird heißt in Spanien. Sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid tragen ihre Partien des 20. Spieltags am Tag des Herren aus- Bereits zur Mittagszeit wird Barca dabei in Sevilla von Real Betis gefordert. DAZN zeit die Partie live ab 12 Uhr.

Real Madrid wiederum, das zuletzt etwas geschwächelt hat, aber am vergangenen Wochenende wieder in die Spur fand, will eine neue Serie kreieren und emfängt am Abend Real Sociedad im Bernabeu.

Das Livestream-Programm der Primera Division auf DAZN

Nach drei Siegen in Folge sitzt der SSC Neapel dem AS Rom im Kampf um Platz 2 dicht im Nacken. Gegen den Tabellenvorletzten, US Palermo, ist daher ein Sieg Pflicht. DAZN zeigt das Heimspiel von Napoli zum Abschluss des 22. Spieltags live ab 20.45 Uhr.

Zuvor gibt es natürlich auch schon das Gastspiel des AS Rom bei Sampdoria Genua und den Tabellenführer der Serie A, die Alte Dame Juve zu Gast bei US Sassuolo Calcio.

Das Livestream-Programm der Serie A auf DAZN

Die Ligue 1 ist spannend wie schon lange nicht mehr. Und am 22. Spieltag steht ein absoluter Kracher an: Der Tabellendritte, Paris Saint-Germain, empfängt mit Julian Draxler den Spitzenreiter, den AS Monaco. Beide Klubs trennt nur drei Zähler, es ist also ein Schlüsselspiel im Kampf um die Meisterschaft. DAZN überträgt das Topspiel am Sonntagabend live ab 21 Uhr.

Der Zweite der Tabelle, OGC Nizza um Exzentriker Mario Balotelli, empfängt indes schon davor EA Guingamp. Zudem darf man gespannt sein, wie sich Verfolger Olympique Lyon gegen den abstiegsbedrohten OSC Lille schlägt.

Das Livestream-Programm der Ligue 1 auf DAZN

Die Premier League pausiert am Wochenende, doch direkt darauf geht es hoch her. Am Dienstag nämlich empfängt Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool den FC Chelsea zum Kracher an der Anfield Road. DAZN überträgt die Partie am nächsten Dienstag live ab 21 Uhr.

Einen Tag später dann läutet DAZN den Februar mit dem Duell West Ham United gegen Pep Guardiola und Manchester City ein.

Das Livestream-Programm der Premier League auf DAZN