PSG: Cavani bestätigt Vertragsverlängerung

Sonntag, 15.01.2017

"Wenn ich viele Tore schieße, bin ich glücklich", erzählte Cavani. "Ich will in Paris bleiben."

In der aktuellen Spielzeit tritt der Uruguayer eindrucksvoll in die Fußstapfen von Zlatan Ibrahimovic, der den Hauptstadt-Klub nach vier Jahren und vier Meisterschaften bekanntermaßen in Richtung Manchester verlassen hatte.

Mit 18 Toren in 17 Einsätzen ist Cavani derzeit der Toptorjäger der Ligue 1.

Edinson Cavani im Steckbrief