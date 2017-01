Draxler-Debüt in der Bretagne

Freitag, 13.01.2017

Nach dem Traumeinstand beim 7:0 im Coupe de France gegen Bastia fehlte der millionenschwere Pariser Neuzugang Julian Draxler beim 2:0 im Coupe de la Ligue gegen Metz dann angeschlagen. Am Samstag geht es für die Hauptstädter wieder in der Liga zur Sache - und Draxler wird wohl rechtzeitig fit.

Bei Stade Rennes könnte er also zu einem Ligue-1-Debüt kommen und beim Vorhaben mithelfen, Nizza und Monaco unter Druck zu setzen. Rennes will dagegen, ganz im Stile seiner gallischen Vorfahren, dem Favoriten trotzen und die bisher gute Saison fortsetzen. Die Bretonen sind Siebter, müssen allerdings den Abgang von Paul-Georges Ntep kompensieren, der ausgerechnet Draxler beim VfL Wolfsburg ersetzt.

Das Überraschungsteam aus Südfrankreich durchlebte zuletzt ein kleines Tief und gewann von fünf Pflichtspielen nur eines. Zu allem Überfluss fehlen beim Spiel gegen Metz mit Mario Balotelli und Younes Belhanda zwei Offensiv-Säulen rotgesperrt. Positives an der Personalfront gibt es in der Causa Dante zu vermelden. Nachdem der Abwehrchef gegen Bordeaux fehlte, wird er gegen die Gäste aus dem Norden wieder an Bord sein.

Trotz der Punktverluste steht das Favre-Team weiter auf Platz eins. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Monaco, fünf auf PSG. Um gegen Metz nach dem 0:0 bei Bordeaux wieder in die Spur zu finden schonte Favre beim 1:2 unter der Woche gegen Lorient im Coupe de la Ligue seine erste Elf.

Der Aufsteiger aus Metz steckt indes tief im Abstiegskampf und steht derzeit auf Platz 18. Um die Abwehrsorgen ein wenig zu lindern, schlug der FCM bereits auf dem Transfermarkt zu und eiste Fallou Diagne von Werder Bremen los.

Binnen vier Tagen feierte Monaco das Weiterkommen im Coupe de la Ligue und im Coupe de la France. Das gibt der Mannschaft aus dem Fürstentum noch mehr Selbstvertrauen in einer bisher tadellosen Saison. In Top-Form präsentiert sich Torjäger Falcao, der in den letzten vier Ligaspielen sechsmal einnetzte.

Im Stade Velodrome erwartet das Team von Leonardo Jardim allerdings ein Gegner, der ebenfalls nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Denn die vier letzten Ligaspiele gewann Olympique alle - und hat nicht vor, die Serie gegen AS reißen zu lassen.

"Wir werden alles geben und ich bin mir sicher, dass es Monaco keine Freude bereiten wird, gegen uns zu spielen", so Trainer Rudi Garcia, der zudem auf Rache sinnt: Das letzte Aufeinandertreffen verlor Marseille Ende November mit 0:4.

