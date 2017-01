Lyon heiß auf United-Reservist Depay

Freitag, 13.01.2017

"Ich bin ein Fan von ihm. Er ist ein kompletter Spieler, stark und mit Durchschlagskraft. Er spielt auf den Außen und damit in einem Bereich, wo wir uns verstärken müssen. Wir sollten ihn so schnell wie möglich verpflichten", schwärmte Genesio auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Lyon soll sogar bereits ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgeben haben, allerdings fordern die Red Devils wohl 17 Millionen Euro für den 22-Jährigen. "Ich bin nicht derjenige, der über den Preis verhandelt. Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Der Preis ist einer davon. Er ist ein Spieler mit einem enormen Potenzial, er ist immer noch jung und damit ein interessanter Mann für uns", führte der Lyon-Coach weiter aus.

Depay war erst im Sommer 2015 für rund 34 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu United gewechselt, konnte sich in dieser Saison unter Trainer Jose Mourinho aber nur selten beweisen.

Memphis Depay im Steckbrief