City empfängt Arsenal, Conte vs. Mou

Am 11. Spieltag der Premier League stehen zwei Hammerduelle an. Am Sonntag empfängt Manchester City zunächst Arsenal. Danach kommt es zum Showdown zwischen Antonio Conte und Jose Mourinho, während einen Tag zuvor der FC Liverpool bei den Hammers gastiert. Hier gibt es alle Infos zu den Begegnungen, den Livestreams, den Livetickern und der Tabelle.

Das wichtigste zum Spieltag in Kürze

Nachdem sie öffentlich gegeneinander geschossen haben, treffen Jose Mourinho und Antonio Conte im direkten Duell an der Seitenlinie aufeinander.

Uniteds Offensive ist in nach dem starken Saisonstart etwas ins Stocken geraten. Nur zwei Tore konnten die Red Devils in den vergangenen drei Premier-League-Begegnungen erzielen.

Manchester City stellt weiterhin den potentesten Angriff der Premier League. Gleich vier Akteure der Skyblues rangieren unter der Torjäger-Top-10 der Liga.

11. Spieltag: Begegnungen, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Sa., 04.11. 13:30 Uhr Stoke City - Leicester City DAZN SPOX Sa., 04.11. 16 Uhr Huddersfield Town - West Bromwich Albion SPOX Sa., 04.11. 16 Uhr Newcastle United - AFC Bournemouth SPOX Sa., 04.11. 16 Uhr Southampton - FC Burnley SPOX Sa., 04.11. 16 Uhr Swansea City - Brighton & Hove Albion SPOX Sa., 04.11. 18:30 Uhr West Ham United - FC Liverpool DAZN SPOX So., 05.11. 13 Uhr Tottenham Hotspur - Crystal Palace DAZN SPOX So., 05.11. 15:15 Uhr Manchester City - FC Arsenal DAZN SPOX So., 05.11. 17:30 Uhr FC Chelsea - Manchester United DAZN SPOX So., 05.11 17:30 Uhr FC Everton - FC Watford SPOX

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 10 35:6 29 28 2. Manchester United 10 23:4 19 23 3. Tottenham Hotspur 10 19:7 12 20 4. FC Chelsea 10 18:10 8 19 5. FC Arsenal 10 19:13 6 19 6. FC Liverpool 10 17:16 1 16 7. FC Watford 10 15:18 -3 15 8. Newcastle United 9 10:8 2 14 9. FC Southampton 10 9:10 -1 13 10. FC Burnley 9 8:9 -1 13 11. Leicester City 10 14:14 0 12 12. Brighton & Hove Albion 10 10:11 -1 12 13. Huddersfield Town 10 7:13 -6 12 14. Stoke City 10 11:20 -9 11 15. West Bromwich Albion 10 9:13 -4 10 16. West Ham United 10 10:19 -9 9 17. Swansea City 10 7:12 -5 8 18. FC Everton 10 7:20 -13 8 19. AFC Bournemouth 10 6:14 -8 7 20. Crystal Palace 10 4:21 -17 4

Die Torjägerliste der Premier League