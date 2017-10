ManUnited und Spurs im Verfolgerduell

Premier League Man United -

Tottenham Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle

Am 10. Spieltag der Premier League gastiert Tottenham Hotspur zum Spitzenspiel bei Manchester United. Tabellenführer Manchester City will den Erfolgslauf bei West Bromwich fortsetzen, in Liverpool kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Jürgen Klopp und David Wagner. Hier gibt es alle Infos zu den Begegnungen, den Livestreams, den Livetickern und der Tabelle.

Bei drei Remis konnte Tottenham seit Gründung der Premier League nur zwei Ligaspiele im Old Trafford für sich entscheiden. In fünf der letzten sieben Partien glückte den Spurs sogar kein Treffer.

Nach zuletzt nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen will der FC Liverpool gegen Huddersfield Town wieder zurück in die Erfolgsspur.

10. Spieltag: Begegnungen, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Sa., 28.10., 13.30 Uhr Manchester United - Tottenham Hotspur DAZN SPOX Sa., 28.10., 16 Uhr FC Arsenal - Swansea City SPOX Sa., 28.10., 16 Uhr Crystal Palace - West Ham United SPOX Sa., 28.10., 16 Uhr FC Liverpool - Huddersfield Town DAZN SPOX Sa., 28.10., 16 Uhr FC Watford - Stoke City SPOX Sa., 28.10., 16 Uhr West Bromwich Albion - Manchester City SPOX Sa., 28.10., 18.30 Uhr AFC Bournemouth - FC Chelsea DAZN SPOX So., 29.10., 14.30 Uhr Brighton & Hove Albion - FC Southampton DAZN SPOX So., 29.10., 17 Uhr Leicester City - FC Everton DAZN SPOX Mo., 30.10. 21 Uhr FC Burnley - Newcastle United DAZN SPOX

Die Tabelle der Premier League vor dem 10. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 9 32:4 28 25 2. Manchester United 9 22:4 18 20 3. Tottenham Hotspur 9 19:6 13 20 4. FC Chelsea 9 17:10 7 16 5. FC Arsenal 9 17:12 5 16 6. FC Watford 9 15:17 -2 15 7. Newcastle United 9 10:8 2 14 8. FC Burnley 9 8:9 -1 13 9. FC Liverpool 9 14:16 -2 13 10. FC Southampton 9 8:9 -1 12 11. Huddersfield Town 9 7:10 -3 12 12. Brighton & Hove Albion 9 9:10 -1 11 13. West Bromwich Albion 9 7:10 -3 10 14. Leicester City 9 12:14 -2 9 15. Swansea City 9 6:10 -4 8 16. West Ham United 9 8:17 -9 8 17. Stoke City 9 10:20 -10 8 18. FC Everton 9 7:18 -11 8 19. AFC Bournemouth 9 6:13 -7 7 20. Crystal Palace 9 2:19 -17 3

Die Torjägerliste vor dem zehnten Spieltag