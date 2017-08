Drama um Costa: Chelsea fordert Einsatz

Premier League Swansea -

Man United Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Arsenal Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Premier League Manchester City -

Everton Premier League Bournemouth -

Manchester City Premier League Manchester United -

Leicester Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Premier League Chelsea -

Everton Premier League Liverpool -

Arsenal

Diego Costa verweilt derzeit in Brasilien. Der spanische Nationalstürmer möchte offensichtlich eine Rückkehr zu Atletico Madrid forcieren. Sein aktueller Arbeitgeber, der FC Chelsea, knüpft die Erfüllung seines Wunsches jedoch an Forderungen.

Ähnlich wie im Clinch zwischen Ousmane Dembele und Borussia Dortmund sollen die Blues einen Wechsel ihres Stürmers zwar nicht kategorisch ausschließen, jedoch will Antonio Conte seinen Schützling nicht einfach so ziehen lassen.

Wie der Guardian berichtet, verlangt der FC Chelsea, dass Costa wieder am Training teilnimmt, sich in Wettkampfform bringt und um seinen Stammplatz in der Elf des amtierenden englischen Meisters kämpft. Erst dann wolle man sich dem Bericht zufolge mit Costas Wunsch auseinandersetzen.

Costa scheint allerdings weiterhin pokern zu wollen. Der Faktor Zeit spielt für ihn. Der 29-Jährige ist offenbar sogar gewillt, notfalls ein Jahr in Brasilien zu bleiben und auf sein Gehalt zu verzichten. Costas Vertrag bei den Blues ist noch bis 2019 datiert.